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Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai :  व्याह करवादो जी गाना रिलीज़ ,  वरुण धवन की मूवी में डांस का तड़का लगाएंगी कृति सेनन

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की अपकमिंग फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में कृति सेनन की एंट्री हो गई है। एक्ट्रेस फिल्म में कैमियो करने वाली हैं। 

By अनूप कुमार 
Updated Date

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की अपकमिंग फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ में कृति सेनन की एंट्री हो गई है। एक्ट्रेस फिल्म में कैमियो करने वाली हैं। इस हफ़्ते की शुरुआत में, दर्शकों को ‘है जवानी तो इश्क़ होना है’ की पहली झलक देखने को मिली। डेविड धवन द्वारा निर्देशित इस फ़िल्म में उनके बेटे वरुण धवन मुख्य भूमिका में हैं, जिनके साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े भी नज़र आएंगी। अब, फ़िल्म के मेकर्स ने फ़िल्म का एक नया गाना रिलीज़ किया है, जिसका टाइटल है ‘व्याह करवा दो जी’।

पढ़ें :- अभिनेता वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है की रिलीज डेट टली, जाने कब होगी रिलीज

वरुण धवन और कृति सेनन एक बार फिर साथ स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं, जो उनके फैंस के लिए अच्छी खबर है। दोनों आखिरी बार फिल्म भेड़िया में साथ दिखे थे। अब वे डेविड धवन की फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ में एक स्पेशल डांस नंबर में साथ नजर आएंगे।
हाई-एनर्जी डांस नंबर
खबरों के अनुसार, कृति सेनन फिल्म में कैमियो रोल में पोस्ट-क्रेडिट सीक्वेंस में दिखेंगी। दोनों ने हाल ही में एक हाई-एनर्जी डांस नंबर शूट किया है, जिसे फिल्म का सेलिब्रेटरी फिनाले बताया जा रहा है। यह शूट 16 अप्रैल को सांताक्रुज के एक रेस्टोरेंट ईव में हुआ था।

‘विवाह करवा दो जी’ रिलीज
मेकर्स ने हाल ही में फिल्म का गाना ‘विवाह करवा दो जी’ रिलीज किया है, जिसमें वरुण धवन और मृणाल ठाकुर नजर आ रहे हैं। फिल्म में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म 22 मई को रिलीज होने वाली है। वरुण धवन आखिरी बार फिल्म बॉर्डर 2 में नजर आए थे।

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