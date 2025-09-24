  1. हिन्दी समाचार
  3. मां दुर्गा को अपशब्द बोलने वाली सिंगर सरोज सरगम पति सहित गिरफ्तार , हिंदू संगठनों में था आक्रोश

इस दिनो सोशल मीडिया पर सरोज सरगम नाम की महिला को लेकर काफी बवाल मचा हुआ था। यूजर्स महिला के गिरफ्तारी को लेकर मुहिम चला रहे थे।  अब यूपी की मिर्जापुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।  सरोज के साथ पुलिस ने उसके पति राममिलन बिंद को भी दबोच लिया है।  माँ दुर्गा को अपशब्द कहने के मामले  में इस महिला  के खिलाफ लोग उतर गए । इतना ही नहीं इसके वीडियो बनाकर यूट्यूब समेत दूसरे प्लेटफॉर्म पर शेयर भी किए थे।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बता दें कि बीते कल यानि मंगलवार  को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली सरोज सरगम को पति के साथ गिरफ्तार किया है।  वह खुद को बिरहा गायिका के तौर पर पेश करती है।  उसके यूट्यूब चैनल पर अभद्र और आपत्तिजनक भाषा वाले कंटेन्ट की भरमार है।  सरोज ने अपने वीडियोज में मां दुर्गा के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया था। जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया।  शिकायत मिलने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी।

वहीं इस सरोज के  इस  हरकत के कारण हिंदू संगठनों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था।  भारी विरोध के कारण मिर्जापुर पुलिस ने सरोज सरगम को पति के साथ मड़िहान थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश करने के बाद दोनों को जेल भेजा जाएगा। अब सरोज के यूट्यूब चैनल को बंद करने या फिर उससे आपत्तिजनक कंटेन्ट हटाने की मांग हो रही है।

 

