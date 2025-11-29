SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है, सपा का एजेंडा रोहंगिया और घुसपैठियों को मतदान का अधिकार देकर देश को कमजोर करना:- प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी

मुरादाबाद:- SIR के मुद्दे पर सपा के रवैये पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि समाज मे सपा के लोग संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जिस प्रकार से अविश्वास का वातवरण बना रहे है. ये कही न कही लोकतंत्र और देश के हित मे नही है. वही महमूद मदनी के बयान पर बोले इस प्रकार की बयान बाजी करके ये समाज मे अनिश्चितता का माहौल पैदा करना चाहते है, हमारे यहाँ लोकतंत्र की गहरी जड़े है,जिसमे देश की जनता को पूर्ण विश्वास है

सपा का एजेंडा रोहंगिया और घुसपैठियों को मतदान का अधिकार देकर देश को कमजोर करना:-

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि समाज मे सपा के लोग संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जिस प्रकार से अविश्वास का वातवरण बना रहे है. ये कही न कही लोकतंत्र और देश के हित मे नही है. SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है इसके अंतर्गत केवल अपात्र लोगो को हटाना है. एक सही सूची बने, जिससे कि देश के लोगो द्वारा चुनी गई सरकार हो और सपा का एजेंडा रोहंगिया और घुसपैठियों को मतदान का अधिकार देकर देश को कमजोर करने का जो षड्यंत्र है. प्रदेश और देश की जनता सब जानती है. इसी प्रकार बिहार में नेगेटिव माहौल बनाया, इससे ये साबित होता है कि लोगो को गुमराह करके देश मे अनिश्चिता का माहौल बनाना चाहते है. संवैधानिक संस्थाओं को लांछित करने का प्रयास जो सपा का है वो सफल नही होगा.

इस प्रकार की बयान बाजी करके ये समाज मे अनिश्चितता का माहौल पैदा करना:-

वही महमूद मदनी के बयान पर बोले जिस तरह से देश की जनता ने पिछले कालखण्ड से मोदी जी को जनादेश दिया है. तीसरी बार उनके नेतृत्व में सरकार बनी, तब से विपक्ष के लोग कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग हतास और निराश है. इस प्रकार की बयान बाजी करके ये समाज मे अनिश्चितता का माहौल पैदा करना चाहते है. हमारे यहाँ लोकतंत्र की गहरी जड़े है, जिसमे देश की जनता को पूर्ण विश्वास है. में इन नेताओं से कहना चाहता हूँ, इस प्रकार की बयानबाजी करने वाले दर्पण को दोष न दे ,अपने चेहरे को जरूर देखें.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद