  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है, सपा का एजेंडा रोहंगिया और घुसपैठियों को मतदान का अधिकार देकर देश को कमजोर करना:- प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी

SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है, सपा का एजेंडा रोहंगिया और घुसपैठियों को मतदान का अधिकार देकर देश को कमजोर करना:- प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी

प्रदेश और देश की जनता सब जानती है. इसी प्रकार बिहार में नेगेटिव माहौल बनाया, इससे ये साबित होता है कि लोगो को गुमराह करके देश मे अनिश्चिता का माहौल बनाना चाहते है.

By Sushil Singh 
Updated Date

मुरादाबाद:- SIR के मुद्दे पर सपा के रवैये पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि समाज मे सपा के लोग संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जिस प्रकार से अविश्वास का वातवरण बना रहे है. ये कही न कही लोकतंत्र और देश के हित मे नही है. वही महमूद मदनी के बयान पर बोले इस प्रकार की बयान बाजी करके ये समाज मे अनिश्चितता का माहौल पैदा करना चाहते है, हमारे यहाँ लोकतंत्र की गहरी जड़े है,जिसमे देश की जनता को पूर्ण विश्वास है

पढ़ें :- SIR भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत की है साजिश, सपा इस मुद्दे पर संसद के बाद सड़क पर उतरेगी: अखिलेश यादव

सपा का एजेंडा रोहंगिया और घुसपैठियों को मतदान का अधिकार देकर देश को कमजोर करना:-

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि समाज मे सपा के लोग संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जिस प्रकार से अविश्वास का वातवरण बना रहे है. ये कही न कही लोकतंत्र और देश के हित मे नही है. SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है इसके अंतर्गत केवल अपात्र लोगो को हटाना है. एक सही सूची बने, जिससे कि देश के लोगो द्वारा चुनी गई सरकार हो और सपा का एजेंडा रोहंगिया और घुसपैठियों को मतदान का अधिकार देकर देश को कमजोर करने का जो षड्यंत्र है. प्रदेश और देश की जनता सब जानती है. इसी प्रकार बिहार में नेगेटिव माहौल बनाया, इससे ये साबित होता है कि लोगो को गुमराह करके देश मे अनिश्चिता का माहौल बनाना चाहते है. संवैधानिक संस्थाओं को लांछित करने का प्रयास जो सपा का है वो सफल नही होगा.

इस प्रकार की बयान बाजी करके ये समाज मे अनिश्चितता का माहौल पैदा करना:-

वही महमूद मदनी के बयान पर बोले जिस तरह से देश की जनता ने पिछले कालखण्ड से मोदी जी को जनादेश दिया है. तीसरी बार उनके नेतृत्व में सरकार बनी, तब से विपक्ष के लोग कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग हतास और निराश है. इस प्रकार की बयान बाजी करके ये समाज मे अनिश्चितता का माहौल पैदा करना चाहते है. हमारे यहाँ लोकतंत्र की गहरी जड़े है, जिसमे देश की जनता को पूर्ण विश्वास है. में इन नेताओं से कहना चाहता हूँ, इस प्रकार की बयानबाजी करने वाले दर्पण को दोष न दे ,अपने चेहरे को जरूर देखें.

पढ़ें :- SIR की अंतिम तिथि बढ़ाने और BLO के विरुद्ध हो रही दंडात्मक कार्यवाहियों को समाप्त किया जाए, यूपी पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ ने राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा ज्ञापन

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अब देश और दुनिया का सबसे बड़ा उद्यमी भी निवेश करने के लिए गोरखपुर आ रहा : सीएम योगी

अब देश और दुनिया का सबसे बड़ा उद्यमी भी निवेश करने के...

तेजस्वी यादव को चुना गया नेता प्रतिपक्ष, महागठबंधन की बैठक में सर्वसम्मति से लगी मुहर

तेजस्वी यादव को चुना गया नेता प्रतिपक्ष, महागठबंधन की बैठक में सर्वसम्मति...

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी:कामिनी शर्मा का West UP दौरा शुरू, इटावा से मेरठ तक राजनीतिक तापमान बढ़ा

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी:कामिनी शर्मा का West UP दौरा शुरू, इटावा से मेरठ...

SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है, सपा का एजेंडा रोहंगिया और घुसपैठियों को मतदान का अधिकार देकर देश को कमजोर करना:- प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी

SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है, सपा का एजेंडा रोहंगिया और घुसपैठियों को...

कांग्रेस की परिपाटी पर चलकर सपा और राजद जैसे दलों ने ‘बुलेट से बैलेट’ लूटने की तरकीब को इजाद किया: केशव मौर्य

कांग्रेस की परिपाटी पर चलकर सपा और राजद जैसे दलों ने ‘बुलेट...

SIR भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत की है साजिश, सपा इस मुद्दे पर संसद के बाद सड़क पर उतरेगी: अखिलेश यादव

SIR भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत की है साजिश, सपा इस...