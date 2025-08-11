Skoda : स्लाविया एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च , जानें कीमतें और बदलाव

  1. हिन्दी समाचार
स्कोडा ने भारतीय बाजार के लिए काइलाक, कुशाक और स्लाविया के विशेष संस्करण लॉन्च किए हैं और यह 500 इकाइयों तक सीमित है। स्कोडा भारतीय बाज़ार में 25 साल पूरे होने का जश्न मना रही है।  

By अनूप कुमार 
Updated Date

Skoda : स्कोडा ने भारतीय बाजार के लिए काइलाक, कुशाक और स्लाविया के विशेष संस्करण लॉन्च किए हैं और यह 500 इकाइयों तक सीमित है। स्कोडा भारतीय बाज़ार में 25 साल पूरे होने का जश्न मना रही है।  स्कोडा यह लिमिटेड एडिशन काइलैक के प्रेस्टीज और सिग्नेचर+ वेरिएंट पर उपलब्ध कराती है, जबकि स्लाविया और कुशाक के टॉप-स्पेक मोंटे कार्लो वेरिएंट में यह उपलब्ध है।
स्कोडा काइलैक
स्कोडा काइलैक ब्रांड के लाइनअप में एंट्री-लेवल मॉडल है। इस लिमिटेड एडिशन में 360-डिग्री पार्किंग कैमरा, पडल लैंप जैसी कॉम्प्लिमेंट्री एक्सेसरीज़ मिलती हैं, और आप इसे सात एक्सटीरियर बॉडी कलर्स में से चुन सकते हैं।

पढ़ें :- Tesla India second showroom : टेस्ला ने भारत में खोला अपना दूसरा शोरूम , जानिए कहां मिलेगी इसकी सुविधा

स्कोडा काइलैक लिमिटेड एडिशन सिग्नेचर+ वेरिएंट की कीमत 11.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) और प्रेस्टीज वेरिएंट की कीमत 12.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

स्कोडा कुशाक फीचर्स
स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो लिमिटेड एडिशन कॉम्पैक्ट एसयूवी के बाहरी हिस्से में कई कॉस्मेटिक बदलाव लेकर आया है। यह दो रंगों, टॉर्नेडो रेड और डीप ब्लैक में उपलब्ध है। अगर आप डीप ब्लैक शेड चुनते हैं, तो आपको टॉर्नेडो रेड शेड में एक्सेसरीज़ मिलेंगी और अगर आप डीप ब्लैक शेड चुनते हैं, तो आपको टॉर्नेडो रेड शेड में एक्सेसरीज़ मिलेंगी। फीचर्स की बात करें तो इसमें 360-डिग्री पार्किंग कैमरा, फिन स्पॉइलर, अंडरबॉडी लाइट और अन्य फीचर्स मिल सकते हैं।

स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो लिमिटेड एडिशन वेरिएंट की कीमत 1.0L TSI मैनुअल वेरिएंट के लिए 16.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

स्लाविया मोंटे कार्लो लिमिटेड एडिशन वेरिएंट
स्कोडा स्लाविया मोंटे कार्लो लिमिटेड एडिशन में कुशाक जैसे ही एक्सटीरियर और इंटीरियर बदलाव हैं। स्लाविया मोंटे कार्लो लिमिटेड एडिशन दो रंगों में उपलब्ध है और इसमें 360-डिग्री पार्किंग कैमरा, फिन स्पॉइलर, पडल लैंप और अन्य एक्सेसरीज़ भी शामिल हैं।
 कीमत
स्कोडा स्लाविया मोंटे कार्लो लिमिटेड एडिशन की कीमत 1.0L TSI मैनुअल वेरिएंट के लिए 15.53 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।

पढ़ें :- TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर लोगों की बनी पहली पसंद

 

