  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. skoda slavia facelift :  स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान देखी गई , जानें डिजाइन और स्पेसिफिकेशन्स

skoda slavia facelift :  स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान देखी गई , जानें डिजाइन और स्पेसिफिकेशन्स

. स्कोडा ऑटो इंडिया ने हाल ही में भारतीय बाजार के लिए कुशक फेसलिफ्ट का अनावरण किया है। 2021 में लॉन्च होने के बाद से SUV में यह पहला बड़ा अपडेट है, जिसमें नए Exterior styling, केबिन में बदलाव और अतिरिक्त फीचर्स के साथ-साथ अन्य अपडेट भी शामिल हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- Yamaha Fascino, RayZR recalled : भारत में Yamaha Fascino और RayZR को किया गया रिकॉल , जानें कारण
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

skoda slavia facelift :  स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान देखी गई , जानें डिजाइन और स्पेसिफिकेशन्स

skoda slavia facelift :  स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान देखी गई...

Yamaha EC-06 e-scooter :  यामाहा EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में लॉन्च, जानें कीमत और रेंज

Yamaha EC-06 e-scooter :  यामाहा EC-06 इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में लॉन्च, जानें...

Honda Dio 125 X‑Edition:नए ग्राफिक्स के साथ होंडा ने पेश किया स्टाइलिश और स्पोर्टी लुक वाला स्कूटर, जानें खूबियां और कीमत

Honda Dio 125 X‑Edition:नए ग्राफिक्स के साथ होंडा ने पेश किया स्टाइलिश...

Budget 2026 Auto Industry : ऑटो सेक्टर बजट में खास है सीएनजी मिश्रण, सस्ती बैटरी के साथ समग्र गतिशीलता तंत्र में निवेश, विकास पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद

Budget 2026 Auto Industry : ऑटो सेक्टर बजट में खास है सीएनजी...

Hero and TVS electric bikes : हीरो और टीवीएस इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करने की बना रहे हैं योजना , पेटेंट के लिए किया आवेदन

Hero and TVS electric bikes : हीरो और टीवीएस इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च...

BMW i7 electric sedan :  BMW i7 इलेक्ट्रिक सेडान ने भारत में 1,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा किया पार,नया स्टैंडर्ड सेट किया

BMW i7 electric sedan :  BMW i7 इलेक्ट्रिक सेडान ने भारत में...