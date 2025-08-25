Sofia Ansari Bold Video : सोफिया अंसारी ने साझा किया बेहद बोल्ड वीडियो,अब उनके फैंस हुए बेकाबू, टूट पड़े कमेंट बॉक्स में

Sofia Ansari Viral Video : सोफिया अंसारी (Sofia Ansari) एक बार फिर अपने नए वीडियो की वजह से लोगों का तेजी से ध्यान खींच रहीं हैं। सोफिया अंसारी (Sofia Ansari) सोशल मीडिया पर अपने हर एक पोस्ट के जरिए फैंस, फॉलोवर्स और यूजर्स की नीदें उड़ाए रहती हैं, जब भी उनका नया पोस्ट सामने आता है, इंटरनेट पर बवाल मच जाता है। वहीं अब फिर कुछ ऐसा हुआ है। दरअसल सोफिया अंसारी (Sofia Ansari) ने अपना बेहद बोल्ड वीडियो (Bold Video) अपने चाहने वालों के साथ साझा कर दिया है, जिसे देख अब उनके फैंस बेकाबू हो गए हैं।

View this post on Instagram A post shared by Sofia Ansari (@sofia9__official)



सोफिया अंसारी (Sofia Ansari) सोशल मीडिया की मशहूर एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं, जो अपनी हॉट अदाओं और बोल्ड पोस्ट की वजह से खूब लोगों के बीच चर्चा का विषय बनीं रहतीं हैं, सोफिया अंसारी (Sofia Ansari) सोशल मीडिया पर काफी अधिक एक्टिव रहतीं हैं और अपने ऐसे वीडियो शेयर करतीं हैं, जिसे देख उनके फैंस मदहोश हो जाते हैं। सोफिया अंसारी (Sofia Ansari) आएं दिन छाईं रहतीं हैं, वहीं अब उनके एक वीडियो ने फिर से बवाल काट दिया है, सोफिया अंसारी का ये वीडियो ऐसा है कि उसे देख अच्छे-अच्छों का दिल धड़क उठा है।

View this post on Instagram A post shared by Sofia Ansari (@sofia9__official)



सोफिया अंसारी (Sofia Ansari) के चर्चा में आए वीडियो के बारे में बताएं तो उसमें सोफिया अपनी परफेक्ट अदाएं फ्लांट कर रहीं हैं। कभी मिनी स्कर्ट और क्रॉप टॉप में तो कभी बिकिनी में सोफिया ने अपना किलर अंदाज दिखाया है। सोफिया अंसारी (Sofia Ansari) का ये वीडियो हद से ज्यादा बोल्ड है, यही वजह है कि उनके इस वीडियो को देख यूजर्स और नेटिजेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं और वे सब कमेंट बॉक्स में टूट पड़े हैं।

सोफिया के इस वीडियो पर मिलियंस में व्यूज और हजारों कमेंट्स आ चुके हैं, कमेंट बॉक्स में लोग सोफिया के हॉट हुस्न और उनके किलर अंदाज की तारीफ करते नहीं थक रहें हैं, साथ ही उनके वीडियो को धड़ल्ले से शेयर भी कर रहें हैं। जहां कमेंट बॉक्स में यूजर्स फायर और दिल वाली इमोजी की बरसात कर रहें हैं।