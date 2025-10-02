Sonam Kapoor pregnancy : सोनम कपूर 40 की उम्र में दूसरी बार बनने वाली हैं मां

बॉलीवुड के मोस्ट हैंडसममैन अनिल कपूर की बेटी और एक्ट्रेस सोनम कपूर के घर फिर किलकारी गूजने वाली है। सोनम कपूर प्रेग्नेंट हैं वो दूसरी बार मां बनने वाली हैं। एक्ट्रेस जल्द ही अपनी सेकंड प्रेग्नेंसी को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकती हैं।

दूसरी बार मां बनने वाली हैं सोनम

मिली जानकारी के अमुसार ‘सोनम कपूर और उनके पति आनंद आहूजा शादी के 7 साल बाद दूसरी बार पेरेंट क्लब में शामिल होने वाले हैं। सोनम और आनंद अपना सेकंड बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कपूर और आहूजा परिवार में खुशी का माहौल है। दोनों परिवार अब नन्हे मेहमान के बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि एक्ट्रेस ने अभी तक इसपर कोई फीडबैक नहीं दिया है। लेकिन वो जल्द ही ऑफिशियली पोस्ट शेयर करके गुडन्यूज दे सकती हैं।

शादी के 7 साल बाद आएगा दूसरा मेहमान

सोनम और आनंद के रिश्ते की बात करें तो दोनों इंडस्ट्री के पावर कपल कहे जाते हैं। दोनों का प्यार बेमिसाल है। कई सालों की डेटिंग के बाद सोनम ने साल 2018 में शादी रचाई थी। सोनम और आनंद की शादी में कई जानी-मानी बॉलीवुड हस्तियां शामिल हुई थीं। शादी के चार साल बाद घर में बेटे वायु का वेलकम किया था।