South Korea Lee Jae-myong : पूर्व विपक्षी नेता ली जे-म्योंग के मामले में गुरुवार को आएगा SC का फैसला

South Korea Lee Jae-myong : दक्षिण कोरिया की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) गुरुवार को एक अहम फैसले की घोषणा करेगी, जिसमें पूर्व डेमोक्रेटिक पार्टी नेता ली जे-म्योंग (Former Democratic Party leader Lee Jae-myong) के खिलाफ चुनाव कानून उल्लंघन (Election law violation) के मामले में अभियोजन पक्ष की अपील पर सुनवाई की गई है। इससे पहले एक निचली अदालत ने उन्हें इस आरोप से बरी(acquitted of charges) कर दिया था, जिसे अब चुनौती दी गई है। यह मामला ली जे-म्योंग के 2022 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान (Presidential Election Campaign) से जुड़ा है, जहां उन पर कथित रूप से झूठी जानकारी फैलाने का आरोप था। हालांकि, पहले की अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें दोषमुक्त करार दिया था।