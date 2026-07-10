हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का सपा-कांग्रेस ने किया पाप , आज विकास और समृद्धि की ओर बढ़ रही है अयोध्या : सीएम योगी

अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की घटना (Ram Mandir Donation Theft Case) के बाद पंद्रह दिन में दूसरी बार अयोध्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे हैं। जहां उन्होंने विपक्ष को कठघरे में खड़ा किया।

सीएम योगी (CM Yogi) राष्ट्रीय लोकदल (Rashtriya Lok Dal) के नेता स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान (Late Munna Singh Chauhan) की मूर्ति का अनावरण करते हुए जनसभा को संबोधित किया। अयोध्या की बीकापुर विधान सभा क्षेत्र के सोहावल में मुख्यमंत्री ने 432 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं को लोकार्पण व शिलान्यास करने के बाद प्रदेश में भाजपा और अन्य सरकारों के कार्यकाल की तुलना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आई तो भगवान श्रीराम के मंदिर का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि विकास का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे और जनकल्याण प्रत्येक परिवार के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बने, यही डबल इंजन सरकार का संकल्प है।

सपा ने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया

उन्होंने कहा कि यहां पर सरकार ऐसी भी थी जो रामभक्तों पर गोली चलवाते थी। सपा ने हनुमानगढ़ी (Hanumangarhi Temple) की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हमने अयोध्या को सांस्कृतिक राजधानी बनाने का कार्य किया। आज अयोध्या तीनों लोकों से प्यारी बन गई है। हमने अयोध्या की तस्वीर बदली। यहां पर तो हनुमानगढ़ी (Hanumangarhi Temple) में नमाज पढ़वाने का पाप किया गया। विपक्ष ने हनुमानगढ़ी (Hanumangarhi Temple) में नमाज पढ़वाई थी। अब यहां सर्वधर्म सम्भाव पर जोर है।

‘क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करा पाएंगी’

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने कहा कि एक लंबे समय तक अयोध्या को नजरअंदाज किया गया। न सड़क, न बिजली, न पानी, कोई व्यवस्था नहीं थी और तो और जो लोग आस्था की बात करते हैं, उन्होंने तो हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज का आयोजन किया था। क्या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी कभी जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित कर पाएगी। तो फिर, उन्होंने यह पाप क्यों किया। सपा और कांग्रेस से सवाल, क्या जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित कर पाएंगी।

अयोध्या का भदरसा अब भरतनगर भरतकुंड कहलाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां भदरसा का चेयरमैन गुस्ताखी कर रहा था। अयोध्या का भदरसा अब भरतनगर भरतकुंड कहलाएगा। मुख्यमंत्री ने भदरसा का नाम बदलकर भरतनगर भरतकुंड किया और अब भदरसा नगर पंचायत की नई पहचान भरत नगर भरत कुंड के रूप में होगी। उन्होंने कहा कि भरत जैसा भाई दुनिया में नहीं मिलेगा। अयोध्या ने राम, लक्ष्मण और भरत दिया।

अब अयोध्या तो चमक-दमक रही

सोहावल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास करने के बाद कहा कि अब अयोध्या तो चमक-दमक रही है। यही चमक-दमक विपक्ष को अच्छी नहीं लग रही है। यहां के लोग पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं, तो सपा सहित अन्य कई दल को सुहा नहीं रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छा विधायक चुनने पर यहां का विकास हो रहा है। लंबे समय तक अयोध्या उपेक्षित रही है। अब अयोध्या की दुनिया भर में चर्चा होती है। जब विकास लोक-कल्याण से जुड़ता है और योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचता है, तब सुशासन जनविश्वास का आधार बनता है।

उन्होंने कहा कि यहां पर जो सिंगल लेन सड़के थी अब वे दो और फोर लाइन में बदल चुकी हैं।‌ अयोध्या की कनेक्टिविटी हर ओर से बेहतर हुई है। चाहे वह एयर कनेक्टिविटी हो रेलवे हो अथवा बस। यहां का हर नागरिक अब बेहद सुरक्षित महसूस कर रहा है और कभी भी कहीं आ-जा सकता है।