Special Dish will be Served to G20 Conference Guests: चांदी के बर्तनों में परोसा जाएगा ये खास व्यंजन, बिहार की लिट्टी चोखा से लेकर शामिल है पांच सौ से अधिक जायके

Special Dish will be Served to G20 Conference Guests: जी20 सम्मेलन में आने वाले मेहमानों के स्वागत लिए दिल्ली तैयार है। मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मेहमानों के ब्रेकफास्ट, लंच से लेकर डीनर तक का मैन्यू सेट हो गया है। इतना ही नहीं मेहमानों को चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जाएगा। मेहमानों को भारतीय व्यंजनों को परोसा जाएगा।

मेहमानों को मिलेट्स आइटम का फूड मैन्यू तैयार किया गया है। मिलेट्स फूड्स में पांच प्रकार के मोटे अनाज को शामिल किया गया है। बाजरे से तैयार किए गए व्यंजनों को खास तरह के तैयार किया जाएगा। मेहमानों को ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डीनर तक में पांच सौ से अधिक व्यजनों को शामिल किया गया है। जिसमें मिलेट्स भी शामिल है। मिलेट्स का इस्तेमाल दाल से लेकर मिठाईयों तक को बनाने में किया गया है।

चांदनी चौक के जायकों को भी चखेंगे मेहमान

जी 20 सम्मेंलन में भारतीय स्ट्रीट फूड भी परोसा जाएगा। जिसमें चांदनी चौक के टेस्टी जायकों से लेकर पंजाबी फूड्स भी मेहमान नवाजी में शामिल होंगे। पानीपूरी, दही पूरी, सेव पूरी, मिर्ची वडा, बीकानेरी दाल का पराठा, लीलवा कचौरी, दिलखुश टिक्की, जोधपुरी काबुली पुलाव को भी मेहमानों के लिए परोसा जाएगा।

मेहमानों को मीठे में परोसा जाएगा ये

मेहमानों को भारतीय जायकों के साथ साथ मीठे का भी खास इंतजाम किया जाएगा। जिसमें मलाई घेवर, गुलाब जामुन, पिस्ता कुल्फी, गोंद का हलवा, श्रीखंड, मलाई कुल्फी फलूदा के साथ, केसर पिस्ता ठंडाई, सेवइयां, दाल बादाम का हलवा, खीर, गाजर का हलवा, मोतीचूर का लड्डू, ड्राईफ्रूट्स की मिठाईयां, रसमलाई,जोधपुरी मावा कचौरी जैसे कई मीठे व्यंजनों को भी शामिल किया गया है।

भारतीय व्यंजनों के अलावा विदेशी व्यंजनों की पसंद का भी खास ध्यान रखा गया है। मैन्यू में थाई डेनमार्क के व्यंजनों को भी जगह दी गई है। इसमें कुकंबर वैलीश, कैबेज, डेनमार्क की डेनिस ब्रेड रॉल, डेजर्ट में सिजिंग ब्राउनी, हेजलनट, सिनमोम आइसक्रीम और केक को शामिल किया गया है। इसके अलावा साउथ इंडियन जायके को भी शामिल किया गया है।