देवरिया में तेज रफ्तार बोलेरो ने सड़क किनारे खड़े दो लोगों को रौंदा, दर्दनाक मौत

देवरिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां सलेमपुर-देवरिया मार्ग पर स्थित खुखुंदू थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बोलेरो कार ने सड़क किनारे खड़े दो लोगों को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में दोनों व्यक्तियों की मौत हो गई है।

हादसे का विवरण

मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, दोनों पीड़ित मुख्य मार्ग के किनारे खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान सलेमपुर की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार बोलेरो के चालक ने नियंत्रण खो दिया और अनियंत्रित वाहन दोनों लोगों को रौंदते हुए आगे निकल गया। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और जमीन पर गिर पड़े।

अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

​इस घटना के तुरंत बाद स्थानीय निवासियों की भारी भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय खुखुंदू थाना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए नजदीकी महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज भेज दिया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दोनों की नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें मरा हुआ बताया।

कार्रवाई और जांच जारी

इस मार्मिक घटना के बाद पीड़ितों के परिजनों में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना को अंजाम देने वाले वाहन और उसके चालक की पहचान के लिए क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों को अच्छी तरह से खंगाला जा रहा है। इसके अलावा इस गंभीर मामले में उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है।