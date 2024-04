SRH vs CSK Head to Head : आज हैदराबाद में भिड़ेंगी धोनी और पैट कमिन्स की टीम, जानें किसका पलड़ा रहा है भारी

SRH vs CSK Head to Head : आज हैदराबाद में भिड़ेंगी धोनी और पैट कमिन्स की टीम, जानें किसका पलड़ा रहा है भारी

SRH vs CSK Head to Head, Match Venue, Timing And Live Streming : आईपीएल 2024 का 18वां का आज शुक्रवार को हैदराबाद में खेला जाएगा। इस मैच में पैट कमिन्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद और एमएस धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच टक्कर होगी। इस सीजन में दोनों टीमों ने 3-3 मैच खेले हैं और हैदराबाद को एक मैच में जीत मिली है, जबकि और चेन्नई की टीम को 2 मैचों में सफलता हाथ लगी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स का कितनी बार आमना-सामना हुआ है और किसका पलड़ा भारी रहा है?