Sri Lanka Presidential Election 2024 : अनुरा दिसानायके बनने जा रहे हैं श्रीलंका के नए राष्ट्रपति,अडानी प्रोजेक्ट रद्द करने की कही थी बात

Sri Lanka Presidential Election 2024 : Anura Disanayake is going to become the new President of Sri Lanka, had talked about cancelling the Adani project