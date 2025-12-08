  1. हिन्दी समाचार
  3. Starlink ने भारतीय ग्राहकों के लिए लॉन्च किया रेजिडेंशियल प्लान, हार्डवेयर किट खरीदना होगा अनिवार्य

Starlink Residential Plan: सैटेलाइट-बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर – स्टारलिंक भारत में अपनी सुविधा लाने के लिए पूरी तरह तैयार है और अब, ब्रांड की ऑफिशियल इंडिया वेबसाइट पर रेजिडेंशियल प्लान और उसकी कीमत का खुलासा हो गया है। कीमत के साथ, एक हार्डवेयर किट की कीमत के बारे में बताया गया है। जिसके बिना यूजर्स इंटरनेट सर्विस का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे।

By Abhimanyu 
Updated Date

स्टारलिंक इंडिया वेबसाइट के अनुसार, घर के कस्टमर्स के लिए इस प्लान की कीमत INR 8,600 प्रति महीना होगी। इसके अलावा, इंटरनेट सर्विस का फ़ायदा उठाने के लिए कस्टमर्स को एक हार्डवेयर किट भी खरीदनी होगी, और इसकी कीमत INR 34,000 (एक बार) है। अनलिमिटेड डेटा के साथ-साथ 30-दिन के ट्रायल पीरियड की भी घोषणा की गई है। इसके स्पेक्स की बात करें तो, यह ध्यान देना होगा कि यह स्टारलिंक सिस्टम हर तरह के मौसम में चलेगा और यह पानी को भी झेल सकता है।

ब्रांड अपने यूज़र्स के लिए 99.9% अपटाइम का भी दावा करता है। आसान इंस्टॉलेशन (प्लग-इन और इस्तेमाल) भी इसकी खास बातों में से एक है। ये सभी फीचर्स यह पक्का करते हैं कि स्टारलिंक सिस्टम उन घरों और कम्युनिटीज़ को पसंद आए जहाँ इंटरनेट की सुविधा या तो कम है या लगातार नहीं मिलती। हालांकि, ब्रांड ने बिज़नेस प्लान की कीमत अभी शेयर नहीं की है। आने वाले दिनों में, ब्रांड के रोल-आउट शेड्यूल के साथ इसकी भी घोषणा की जा सकती है।

