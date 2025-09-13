Coock Tips : Avocado Toast से करें दिन की Healthy Starting , जाने बनाने की सिंपल Tips

आज से आप अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे और टेस्टी नाश्ता से करिए। आज आपके लिए हम लाये हैं एवोकाडो टोस्ट जो ब्रेकफ़ास्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। यह न सिर्फ बनाने में आसान है, बल्कि इसमें ढेर सारे पोषक तत्व भी होते हैं। एवोकाडो में हेल्दी फैट्स, फाइबर और विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आपके हार्ट और डाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद हैं।

बनाने की सामाग्री

– 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड या होल ग्रेन ब्रेड

– 1 पका हुआ एवोकाडो

–1 चम्मच नींबू का रस

– नमक स्वादानुसार

– काली मिर्च पाउडर स्वादानुसार

– थोड़ी सी लाल मिर्च फ्लेक्स (अगर आप तीखा पसंद करते हैं)

बनाने की विधि

1 –सबसे पहले, ब्रेड स्लाइस को टोस्टर में या तवे पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक टोस्ट करें।

2 – एक बाउल में एवोकाडो को बीच से काटें, उसकी गुठली निकालें और चम्मच से उसका गूदा निकाल लें। अब इसे कांटे से अच्छे से मैश करें।

3 – मैश किए हुए एवोकाडो में नींबू का रस, नमक और काली मिर्च पाउडर मिलाएं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें।

4 – अब इस एवोकाडो प्यूरी को टोस्ट की हुई ब्रेड पर अच्छे से फैलाएं।

5 – ऊपर से थोड़ी सी लाल मिर्च फ्लेक्स या कटी हुई धनिया पत्ती डालकर गार्निश करें। आप चाहें तो इसमें टमाटर के स्लाइस या पनीर भी डाल सकते हैं।

6 – बस, आपका हेल्दी और स्वादिष्ट एवोकाडो टोस्ट तैयार है। इसे तुरंत गरमागरम खाएं और अपने दिन की हेल्दी शुरुआत करें।