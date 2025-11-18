  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. मानव-वन्यजीव संघर्ष को प्राकृतिक आपदा मानें राज्य: सुप्रीम कोर्ट

मानव-वन्यजीव संघर्ष को प्राकृतिक आपदा मानें राज्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में निर्देश दिया है कि सभी राज्य मानव-वन्यजीव संघर्ष को सक्रिय रूप से प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित करें। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी आदेश दिया कि ऐसे संघर्षों के पीड़ितों को केंद्र प्रायोजित योजना (CSS-IDWH) के तहत 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाए।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में निर्देश दिया है कि सभी राज्य मानव-वन्यजीव संघर्ष (Human-wildlife conflict) को सक्रिय रूप से प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित करें। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई (Chief Justice BR Gavai) की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी आदेश दिया कि ऐसे संघर्षों के पीड़ितों को केंद्र प्रायोजित योजना (CSS-IDWH) के तहत 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाए।

पढ़ें :- धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार सहित अन्य को भेजा नाेटिस

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जोर दिया कि सभी राज्यों में फसल क्षति, मानव और पशुधन (Crop damage, human and livestock) दोनों के जीवन के नुकसान के लिए सुगम और समावेशी मुआवजा नीतियां होनी चाहिए। साथ ही, इन मुद्दों को कम करने के लिए विभिन्न एजेंसियों और विभागों के बीच घनिष्ठ समन्वय और अनिवार्य जिम्मेदारियां सुनिश्चित की जानी चाहिए। एक संबंधित मामले में कोर्ट ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व (Corbett Tiger Reserve) में अवैध पेड़ काटने और निर्माण पर भी सुनवाई की। उत्तराखंड राज्य (Uttarakhand State) को कॉर्बेट की पारिस्थितिकी को बहाल करने और मरम्मत करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया गया है। राज्य को दो महीने में बहाली योजना प्रस्तुत करने, तीन महीने में अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने और एक साल में अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त सभी राज्यों को अगले छह महीनों के भीतर अपने बाघ अभयारण्यों के बफर और कोर क्षेत्रों को अधिसूचित करने का भी आदेश दिया गया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खराब होती वायु गुणवत्ता के लिए पंजाब सरकार को ठहराया जिम्मेदार

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खराब होती वायु गुणवत्ता के लिए...

मानव-वन्यजीव संघर्ष को प्राकृतिक आपदा मानें राज्य: सुप्रीम कोर्ट

मानव-वन्यजीव संघर्ष को प्राकृतिक आपदा मानें राज्य: सुप्रीम कोर्ट

योगी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह, बोले- जो जितना अधिक पढ़ा-लिखा मुसलमान, वह उतना बड़ा है आतंकवादी

योगी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह, बोले- जो जितना अधिक पढ़ा-लिखा मुसलमान,...

धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा असंवैधानिक, देशद्रोही और राष्ट्रविरोधी , राजनीतिक एजेंडे को बढ़ाने के लिए BJP कर रही है बाबा का इस्तेमाल : स्वामी प्रसाद मौर्य

धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा असंवैधानिक, देशद्रोही और राष्ट्रविरोधी , राजनीतिक एजेंडे को...

मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान लोकतंत्र की मजबूती के लिए है पवित्र महायज्ञ: केशव मौर्य

मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान लोकतंत्र की मजबूती के लिए है...

Agra-Lucknow Expressway Accident : बेकाबू होकर डबल डेकर बस पलटी, तीन यात्रियों की मौत और 25 से अधिक घायल

Agra-Lucknow Expressway Accident : बेकाबू होकर डबल डेकर बस पलटी, तीन यात्रियों...