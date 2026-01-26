  1. हिन्दी समाचार
  3. फिर भी 12 गेंदों में 50 रन नहीं बना पाए? युवराज सिंह ने चेले अभिषेक शर्मा के लिए मजे

Cricket News : गुवाहाटी में भारतीय क्रिकेट टीम ने शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 विकेट से धमाकेदार जीत हासिल की। इस मैच में कीवी टीम ने भारत के सामने 154 रनों का लक्ष्य रखा था। जिसे भारत ने रिकॉर्ड 10 ओवर में 155 रन बनाकर हासिल कर लिया। इस मैच में भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्य कुमार ने धमाकेदार अर्धशतकीय पारी खेली।अभिषेक भारत के लिए दूसरे सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले बल्लेबाज बनें। हालांकि, अपने गुरु पूर्व क्रिकेट युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए।

By Abhimanyu 
Updated Date

अभिषेक शर्मा ने तीसरे टी20आई में 14 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की। सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। पहले नंबर युवराज सिंह हैं, जिन्होंने साल 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों पर फिफ्टी जड़ी थी। वहीं, युवराज ने अपने चेले अभिषेक शर्मा की इस पारी की सराहना की और मजे भी लिए हैं। युवराज सिंह ने एक्स पोस्ट में लिखा, “फिर भी 12 गेंदों में 50 रन नहीं बना पाए, है ना? बहुत बढ़िया खेले – ऐसे ही अच्छा खेलते रहो!”

युवराज का रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन : अभिषेक शर्मा

भारत की जीत के बाद अभिषेक शर्मा ने अपने 14 गेंदों में पचास रन पर कहा, “मेरी टीम मुझसे यही चाहती है और मैं बस हर बार इसे करना चाहता हूँ। लेकिन ज़ाहिर है, हर बार ऐसा करना आसान नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब मानसिक भी है और आपके ड्रेसिंग रूम के आस-पास का माहौल भी मायने रखता है। युवराज का सबसे तेज़ T20 फिफ्टी का रिकॉर्ड तोड़ना किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। कोई भी बल्लेबाज़ ऐसा कर सकता है। इस सीरीज़ में सभी बल्लेबाज़ों ने बहुत अच्छी बैटिंग की है और आगे भी यह मज़ेदार होने वाला है।”

