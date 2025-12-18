'उत्तर भारत में सर्दियों में क्रिकेट बंद करो...' BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का बड़ा बयान

Lucknow T20I match was abandoned: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20आई सीरीज का चौथा मैच बुधवार को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था। लेकिन, घने कोहरे और खराब विज़िबिलिटी के कारण मैच बिना टॉस के रद्द करना। जिसके बाद फैंस को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। इस बीच, बीसीसीआई की वेन्यू-रोटेशन पॉलिसी पर एक नई बहस शुरू हो गयी है। बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सर्दियों में उत्तर भारत में क्रिकेट मैचों का आयोजन बंद कर देना चाहिए।

बीसीसीआई उपाध्यक्ष शुक्ला ने न्यूज़ ग्रुप से बातचीत में एक लखनऊ में रद्द हुए मैच पर प्रतिक्रिया दी। इस दौरान शुक्ला ने हालात की गंभीरता को माना और पॉलिसी पर पुनर्विचार की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, “बीसीसीआई को सर्दियों की शेड्यूलिंग पर फिर से सोचना होगा और नॉर्थ इंडिया में मैच बंद करने होंगे।” उन्होंने आगे कहा, “एयर पॉल्यूशन को अब रूटीन परेशानी की तरह नहीं माना जा सकता। यह एक इमरजेंसी है और इसे इसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए।” बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20आई मैच लखनऊ में शाम 7 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन छह इंस्पेक्शन के बाद आखिरकार रात 9:30 बजे इसे रद्द कर दिया गया। हालांकि यह बहुत पहले ही साफ हो गया था कि जैसे-जैसे शाम बढ़ेगी, हालात और खराब होंगे।

रिपोर्ट्स की मानें तो लखनऊ में बुधवार शाम एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) का लेवल 400 से ऊपर रहा, जो ‘खतरनाक’ कैटेगरी में आता है, जिससे चिंता साफ नज़र आई। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या वार्म-अप के दौरान सर्जिकल मास्क पहने हुए दिखे, जिसकी तस्वीर तेज़ी से वायरल हो गई। इस दौरान शुक्ला खुद इंस्पेक्शन के दौरान मैदान पर गए, और मैच अधिकारियों से बात करने के बाद उनकी निराश बॉडी लैंग्वेज से माहौल का पता चल रहा था। जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग BCCI के शेड्यूल चुनने के तरीकों पर सवाल उठाने लगे हैं।