  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Stray Dogs Case : सॉलिसिटर जनरल की अपील पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा-तीन नवंबर को सभी मुख्य सचिव सशरीर पेश हों

Stray Dogs Case : सॉलिसिटर जनरल की अपील पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा-तीन नवंबर को सभी मुख्य सचिव सशरीर पेश हों

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के मसले (Stray Dogs Case) पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) की उस अपील को ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तीन नवंबर को वर्चुअल तौर पर पेशी (Virtual Appearance) की अनुमति देने की मांग की थी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के मसले (Stray Dogs Case) पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) की उस अपील को ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तीन नवंबर को वर्चुअल तौर पर पेशी (Virtual Appearance) की अनुमति देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मामले में कहा कि तीन नवंबर को जब केस की अगली सुनवाई होगी तो सभी मुख्य सचिवों को सशरीर पेश होना होगा।

पढ़ें :- 'चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में 12 राज्यों में SIR का किया एलान, हर योग्य मतदाता वोटर लिस्ट में होगा शामिल'

गौरतलब है कि कोर्ट ने 27 अक्तूबर को इस मामले में सुनवाई के दौरान पाया था कि आवारा कुत्तों की समस्या पर नोटिस जारी किए जाने के बावजूद अधिकतर राज्यों ने अब तक हलफनामे नहीं दायर किए हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मुख्य सचिवों को पेशी का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की तीन जजों- जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की विशेष बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि अब तक सिर्फ दिल्ली महानगपालिका (MCD), पश्चिम बंगाल और तेलंगाना ने ही आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर हलफनामे दाखिल किए हैं। बता दें कि 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जब इस मामले पर सुनवाई की थी, तब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हलफनामे दाखिल करने के लिए कहा गया था। अपने आदेश के बावजूद हलफनामे न मिलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नाराजगी जताई और मुख्य सचिवों को पेशी का निर्देश जारी कर दिया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UP News : मुरादाबाद में पांच साल की बच्ची के साथ सातवीं के छात्र ने​ किया दुष्कर्म, पुलिस ने किशोर को पकड़ा

UP News : मुरादाबाद में पांच साल की बच्ची के साथ सातवीं...

Stray Dogs Case : सॉलिसिटर जनरल की अपील पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा-तीन नवंबर को सभी मुख्य सचिव सशरीर पेश हों

Stray Dogs Case : सॉलिसिटर जनरल की अपील पर भड़का सुप्रीम कोर्ट,...

मुरादाबाद में चिकित्सकीय सुविधाएं बढ़ाये जाने, सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापना की मांग को लेकर सीएम योगी से मिले भाजपा विधायक रितेश गुप्ता

मुरादाबाद में चिकित्सकीय सुविधाएं बढ़ाये जाने, सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापना की मांग...

VIDEO-बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के हेलीकॉप्टर की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

VIDEO-बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के हेलीकॉप्टर की खेत में...

Lucknow News : कार सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग, शीशा तोड़कर अंदर घुसे दमकल कर्मी, दहशत में लोग

Lucknow News : कार सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग, शीशा तोड़कर...

‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प के साथ भाजपा करेगी पदयात्रा, 31 अक्टूबर को ‘रन फॉर यूनिटी’ से होगी शुरुआत

‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प के साथ भाजपा करेगी पदयात्रा, 31...