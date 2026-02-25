  1. हिन्दी समाचार
अफगानिस्तान में जोरदार भूकंप के झटकों से सहमे लोग, तीव्रता 5.3 दर्ज

अफगानिस्तान (Afghanistan) में एक बार फिर बुधवार को जोरदार भूकंप (Earthquake) के झटके लगे हैं, जिससे लोग सहम गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.3 मापी गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (National Seismological Center) के मुताबिक, भूकंप अफगानिस्तान-तजाकिस्तान सीमा (Afghanistan-Tajikistan border) क्षेत्र में 80 किलोमीटर की गहराई में आया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। अफगानिस्तान (Afghanistan) में एक बार फिर बुधवार को जोरदार भूकंप (Earthquake) के झटके लगे हैं, जिससे लोग सहम गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.3 मापी गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (National Seismological Center) के मुताबिक, भूकंप अफगानिस्तान-तजाकिस्तान सीमा (Afghanistan-Tajikistan border) क्षेत्र में 80 किलोमीटर की गहराई में आया है। अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं आई है। कुछ दिन पहले भी अफगानिस्तान में भूकंप आया था।

पढ़ें :- तालिबानी सरकार ने पाकिस्तान को दी हवाई हमले की खुली चुनौती, पाक की सेना ने अफगान पर हवाई हमला कर 19 निर्दोष लोगों की जान ली

पढ़ें :- पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आत्मघाती हमला, 11 सुरक्षाकर्मियों समेत एक बच्चे की मौत
