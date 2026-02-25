अफगानिस्तान में जोरदार भूकंप के झटकों से सहमे लोग, तीव्रता 5.3 दर्ज

अफगानिस्तान (Afghanistan) में एक बार फिर बुधवार को जोरदार भूकंप (Earthquake) के झटके लगे हैं, जिससे लोग सहम गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.3 मापी गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (National Seismological Center) के मुताबिक, भूकंप अफगानिस्तान-तजाकिस्तान सीमा (Afghanistan-Tajikistan border) क्षेत्र में 80 किलोमीटर की गहराई में आया है।
नई दिल्ली। अफगानिस्तान (Afghanistan) में एक बार फिर बुधवार को जोरदार भूकंप (Earthquake) के झटके लगे हैं, जिससे लोग सहम गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.3 मापी गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (National Seismological Center) के मुताबिक, भूकंप अफगानिस्तान-तजाकिस्तान सीमा (Afghanistan-Tajikistan border) क्षेत्र में 80 किलोमीटर की गहराई में आया है। अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं आई है। कुछ दिन पहले भी अफगानिस्तान में भूकंप आया था।
EQ of M: 5.3, On: 25/02/2026 16:42:03 IST, Lat: 36.94 N, Long: 71.43 E, Depth: 80 Km, Location: Afghanistan.
EQ of M: 5.3, On: 25/02/2026 16:42:03 IST, Lat: 36.94 N, Long: 71.43 E, Depth: 80 Km, Location: Afghanistan.
— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) February 25, 2026