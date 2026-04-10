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Afghanistan Rain and Floods :  अफगानिस्तान में अचानक आई मौसमी बाढ़ ने बाढ़ ने मचाई तबाही, कई प्रांतों में लोगों को किया प्रभावित

अफ़गानिस्तान में भारी बारिश के कारण बड़े पैमाने पर बाढ़ और बारिश से जुड़ी दुर्घटनाओं में कम से कम 157 लोगों की मौत हो गई है, 229 लोग घायल हुए हैं और नौ अन्य लोग लापता हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Afghanistan Rain and Floods : अफ़गानिस्तान में भारी बारिश के कारण बड़े पैमाने पर बाढ़ और बारिश से जुड़ी दुर्घटनाओं में कम से कम 157 लोगों की मौत हो गई है, 229 लोग घायल हुए हैं और नौ अन्य लोग लापता हैं। अचानक आई मौसमी बाढ़ से देश में बहुत नुकसान हुआ है।

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रिपोर्ट के मुताबिक, 26 मार्च से 6 अप्रैल तक देश में हुई भारी बारिश और उसके कारण आई बाढ़ ने कई प्रांतों में लोगों को प्रभावित किया। कुदरत के कहर से सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। इस आपदा से 73,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं।

देश की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़, भूस्खलन और घरों के ढहने की घटनाएँ हुई हैं, साथ ही ज़ोरदार तूफ़ान और बिजली गिरने की घटनाएँ भी हुई हैं, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। प्राधिकरण ने आगे बताया कि इस बाढ़ ने, जिसने दूरदराज के पहाड़ी प्रांतों को विशेष रूप से बुरी तरह प्रभावित किया, 1,229 घरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 5,636 अन्य घरों को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया।

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