  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. सुनेत्रा अजित पवार को सर्वसम्मति से NCP का चुना गया नया राष्ट्रीय अध्यक्ष

सुनेत्रा अजित पवार को सर्वसम्मति से NCP का चुना गया नया राष्ट्रीय अध्यक्ष

सुनेत्रा अजित पवार (Sunetra Ajit Pawar) को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP - अजित पवार गुट) का राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया है। यह फैसला गुरुवार को मुंबई में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल ने सुनेत्रा पवार के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सुनील तटकरे ने समर्थन दिया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। सुनेत्रा अजित पवार (Sunetra Ajit Pawar) को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP – अजित पवार गुट) का राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया है। यह फैसला गुरुवार को मुंबई में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल ने सुनेत्रा पवार के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सुनील तटकरे ने समर्थन दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और अन्य सदस्यों ने एकमत से इसे मंजूरी दी।

पढ़ें :- CM Yogi in Japan: बुलेट ट्रेन में सीएम योगी ने 501 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से किया सफर, साझा किया अपना अनुभव
यह फैसला उनके पति और पूर्व NCP राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार के निधन के लगभग एक महीने बाद आया है। अजित पवार की मौत 28 जनवरी 2026 को बारामती में एक विमान हादसे में हुई थी। सुनेत्रा अजित पवार महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री भी हैं और NCP की विधायक दल की नेता चुनी गई थीं। वे पार्टी की तीसरी राष्ट्रीय अध्यक्ष  और पहली महिला अध्यक्ष हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सुनेत्रा अजित पवार को सर्वसम्मति से NCP का चुना गया नया राष्ट्रीय अध्यक्ष

सुनेत्रा अजित पवार को सर्वसम्मति से NCP का चुना गया नया राष्ट्रीय...

सीएम योगी ने 501 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन में सफर का बयां किए अपने अनुभव

सीएम योगी ने 501 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन...

बर्ड फ्लू खतरों के बीच सऊदी अरब का बड़ा फैसला, भारत समेत 40 देशों से पोल्ट्री और अंडों का आयात किया बैन

बर्ड फ्लू खतरों के बीच सऊदी अरब का बड़ा फैसला, भारत समेत...

Video-नेहरू जैकेट पहन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को दिया सरप्राइज, जानें कैसा रहा रियक्शन?

Video-नेहरू जैकेट पहन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को...

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई कल, यौन उत्पीड़न का दर्ज है केस

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई कल, यौन...

NCERT Book Row : NCERT की किताब मामले में सुनवाई के दौरान माफी मांगने पर CJI बोले- सिर्फ इतना काफी नहीं, न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने की हुई कोशिश

NCERT Book Row : NCERT की किताब मामले में सुनवाई के दौरान...