सुनेत्रा अजित पवार को सर्वसम्मति से NCP का चुना गया नया राष्ट्रीय अध्यक्ष

मुंबई। सुनेत्रा अजित पवार (Sunetra Ajit Pawar) को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP – अजित पवार गुट) का राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया है। यह फैसला गुरुवार को मुंबई में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल ने सुनेत्रा पवार के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सुनील तटकरे ने समर्थन दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और अन्य सदस्यों ने एकमत से इसे मंजूरी दी।