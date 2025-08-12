  1. हिन्दी समाचार
सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जिना से की सगाई, पहनाई 27 करोड़ की अंगूठी, दोनों के हैं चार बच्चे

दुनिया के सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Superstar footballer Cristiano Ronaldo) ने लंबे समय से अपनी पार्टनर जॉर्जिना रॉड्रिगेज (Partner Georgina Rodriguez) से सगाई कर ली। 31 साल की जॉर्जिना ने 11 अगस्त को सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी।

नई दिल्ली। दुनिया के सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Superstar footballer Cristiano Ronaldo) ने लंबे समय से अपनी पार्टनर जॉर्जिना रॉड्रिगेज (Partner Georgina Rodriguez) से सगाई कर ली। 31 साल की जॉर्जिना ने 11 अगस्त को सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी। उन्होंने अंगूठी पहनी हुई अंगुली की फोटो पोस्ट की। रोनाल्डो और जॉर्जिना आठ साल से डेट कर रहे थे काफी समय से साथ रह रहे थे।

जॉर्जिना ने सगाई की अंगूठी की फोटो के साथ स्पेनिश में कैप्शन लिखा। इसका मतलब था, ‘हां, मुझे मंजूर है। इस और मेरी सारी जिंदगियों में मुझे तुम मंजूर हो।’ हालांकि रोनाल्डो के अकाउंट पर इस तरह की कोई पोस्ट नहीं डाली गई है। इन दोनों की सगाई की खबरें पहले भी आई हैं।

जॉर्जिना ने जिस अंगूठी की फोटो पोस्ट की है उसकी कीमत 27 करोड़ रुपये के करीब बताई जाती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसकी कीमत 20 से 43 करोड़ रुपये के बीच हो सकती है। कहा जा रहा है कि अंगूठी में जो हीरा लगा है वह 25 से 30 कैरेट का हो सकता है। इसके अलावा आजू-बाजू के दो हीरे एक-एक कैरेट के बताए जाते हैं।

रोनाल्डो और जॉर्जिना की मुलाकात 2016 में मेड्रिड में हुई थी। तब जॉर्जिना गुची के एक स्टोर में काम किया करती थी। रोनाल्डो ने कहा कि उन्हें पहली नज़र में ही उनसे प्यार हो गया था। वहीं जॉर्जिना ने कहा था कि जब रोनाल्डो से उन्होंने पहली बार हाथ मिलाया था तब उन्हें ऐसा अहसास हुआ कि दोनों बरसों से एक दूसरे को जानते हैं।

40 साल के रोनाल्डो और जॉर्जिना के चार बच्चे हैं। इनमें से इवा मारिया और मेटेयो जुड़वां हैं जिनका जन्म 2017 में सरोगेसी से हुआ था। 2017 में अलाना का जन्म हुआ। 2022 में जॉर्जिना ने दो बच्चों को जन्म दिया था जिनमें से एक की कुछ समय बाद ही मौत हो गई थी। रोनाल्डो का बड़ा बेटा 15 साल का है जो 2010 में पैदा हुआ था। यह बच्चा रोनाल्डो को जॉर्जिना से नहीं हुआ।

रोनाल्डो और जॉर्जिना ने 2017 में अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया। जनवरी 2017 में पहली बार एक साथ खुलकर सबके सामने आए। इसके बाद नवंबर में जॉर्जिना ने अलाना को जन्म दिया। इसके कुछ महीनों बाद दो बच्चे सरोगेसी के जरिए पैदा हुए। रोनाल्डो अभी सऊदी अरब में रहते हैं। वे यहां पर अल नासर फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। इस क्लब के लिए उन्होंने पिछले सीजन में 30 मैच में 25 गोल किए थे। पुर्तगाल से आने वाले रोनाल्डो पहले रियल मेड्रिड (Real Madrid) और मैनचेस्टर यूनाइटेड (Manchester United) जैसे विख्यात फुटबॉल क्लब की ओर से खेल चुके हैं।

