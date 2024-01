Surprising benefits peels of these fruits: इन फलों को खाने के बाद कहीं आप भी तो नहीं कर रहीं इनके छिलके फेंकने की गलती

Surprising benefits of applying peels of these fruits: फल न सिर्फ सेहत के लिए बल्कि स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं। खासकर कुछ फलों के छिलके। आज हम आपको ऐसे फलों के छिलकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो स्किन में लगाने से त्वचा से संबंधित तमाम दिक्कतों में आराम तो देगा ही चमक और निखार लाएगा।

ऐसे ही फलों में से एक है संतरा। संतरे में विटामिन सी, एंटी ऑक्सीडेंट्स, फाइबर जैसे तमाम पोषक तत्व मौजूद होते हैं। जो शरीर को हाइड्रेट रखने के अलावा इम्यूनिटी को बेहतर करता है। वहीं इसके छिलके को चेहरे में लगाने से झुर्रियां कम होती हैं और स्किन में ग्लो आता है।

केला भी स्किन के लिए काफी फायदेमंद होता है। केले को खाने के बाद इसका छिलका फेंकने की बजाय चेहरे पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए केले के छिलके को पीसकर चेहरे और हाथों पर लगा लें। जब सूख जाए तो इसे हल्के गर्म पानी से हल्के हाथों से मसाज करते हुए धो लें। ऐसा करने से स्किन सॉफ्ट, ग्लोईंग नजर आएगी।

पपीता के छिलके में नेचुरल एंजाइम पापैन मौजूद होता है। यह एंजाइम डेड स्किन और खराब कोशिकाओं को साफ करने में हेल्प करता है। साथ ही नई और स्वस्थ कोशिकाओं का निर्माण करने में मदद करता है। इसके छिलके को पीसकर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं और स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग होती है।