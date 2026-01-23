Surya yam yuti 2026 : सूर्य और यम की युति बनाएगा मालामाल , इन राशियों के सफलता का समय आ गया

  1. हिन्दी समाचार
सूर्य और यम ग्रहों का बन रहा शक्तिशाली संयोजन कई राशियों को सफलता के शिखर तक पहुँचने में मदद करेगा।

 Surya yam yuti 2026 : सूर्य और यम ग्रहों का बन रहा शक्तिशाली संयोजन कई राशियों को सफलता के शिखर तक पहुँचने में मदद करेगा। ज्योतिषियों के अनुसार, 23 जनवरी से सूर्य और यम ग्रह (प्लूटो) की युति 3 राशियों के भाग्य को उज्ज्वल करेगी, जिससे आर्थिक लाभ, कार्य में सफलता और नए अवसर प्राप्त होंगे। कौन सी राशियाँ समृद्ध होंगी और किनके लिए दिन विशेष होंगे? आइए जानते हैं।

मेष
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मेष राशि वालों का भाग्य 23 जनवरी से चमकना शुरू हो जाएगा। सूर्य और यम का संयोग रुके हुए  कार्यों में तेजी लाएगा। लोगों के लिए नए अवसर खुलेंगे। धन लाभ और लाभदायक निवेश की संभावना है। परिवार और रिश्तों में भी सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। यह समय शिक्षा से संबंधित नए प्रोजेक्ट या निर्णयों के लिए भी अनुकूल है।

लियो
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 23 जनवरी सिंह राशि वालों के लिए कई शुभ समाचार लेकर आएगी। सूर्य और यम का शक्तिशाली संयोजन जीवन में स्थिरता और संतुलन बढ़ाएगा। रोजगार में तरक्की या पदोन्नति की संभावना है। धन की स्थिति मजबूत होगी और पुराने कर्ज व परेशानियां धीरे-धीरे कम होंगी।  मन प्रसन्न रहेगा।  यात्रा में सफलता मिलने या बड़े फैसले लेने की संभावना है।

मकर
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 23 जनवारी का दिन मकर राशि वालों के लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। सूर्य और चंद्रमा की युति से प्रगति में तेजी आएगी और मेहनत रंग लाएगी।  नए अवसर मिलेंगे। रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा। भविष्य की योजना बनाने और निवेश करने के लिए यह बहुत ही शुभ समय है। परिवार में खुशियां बढ़ेंगी और मानसिक तनाव कम होगा।

