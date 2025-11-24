‘Sa Re Ga Ma Pa’ सीजन 5 की विनर बनीं Susanthica, जानें कितना मिला कैश प्राइज

मोस्ट पॉपुलर सिगिंग रिएलिटी शो ‘सा रे गा मा पा’ सीनियर्स के सीजन 5 को अपना विनर मिल गया है। पिछले काफी समय से दर्शकों को इंतज़ार था कि उन्हे अपना विनर कब मिलेगा लेकिन अब ये इंतज़ार खत्म हो गया है। शो के ग्रैंड फिनाले में सभी कंटेस्टेंट्स को हराकर सुसांतिका ने शो की ट्रॉफी को अपने नाम कर ली और ‘सा रे गा मा पा सीनियर्स 5’ की विनर बन गईं। चलिए जानते हैं कि शो का कौन रनरअप बना और विनर को कितना कैश प्राइज मिला?

‘सा रे गा मा पा सीनियर्स 5’ की विनर

23 नवंबर की रात को ‘सा रे गा मा पा सीनियर्स 5’ का ग्रैंड फिनाले हुआ। इसमें टॉप 6 फाइनलिस्ट ने जजेस के सामने अपनी परफॉर्मेंस दी। ग्रैंड फिनाले में श्रीहरि रवींद्रन, सुसांतिका, सपेसन, चिन्नू सेंथमिलन, पवित्रा और शिवानी के बीच सुरों का कड़ा मुकाबला देखने को मिला। इस दौरान सुसांतिका ने अपनी सुरीली आवाज से सुरों का जादू बिखेरा और जजेस के दिलों को छू लिया। इस तरह सुसांतिका ने सभी फाइनलिस्ट को मात दी और शो की ट्रॉफी अपने नाम कर ली।

कितना मिला कैश प्राइज?

चलिए अब ‘सा रे गा मा पा सीनियर्स’ सीजन 5 के विनर की प्राइज मनी के बारे में बात करते हैं। फिल्मबीट की रिपोर्ट के अनुसार, इस शो के विनर को 15 लाख रुपये का कैश प्राइज मिला है। इसके साथ ही एमपी डेवलपर्स की तरफ से एक ड्रीम होम भी गिफ्ट किया गया है। इसके अलावा, विनर को म्यूजिक एलबम भी मिला है।