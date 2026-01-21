  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. ‘स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अन्याय किया…’ जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान

‘स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अन्याय किया…’ जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान

Gwalior : प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए जा रहे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की शोभायात्रा को रोकने का विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मामले में मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजकर उनके नाम के आगे शंकराचार्य लिखने पर जवाब मांगा था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आध्यात्मिक गुरु जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने प्रशासन का बचाव किया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Gwalior : प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए जा रहे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की शोभायात्रा को रोकने का विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मामले में मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजकर उनके नाम के आगे शंकराचार्य लिखने पर जवाब मांगा था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आध्यात्मिक गुरु जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने प्रशासन का बचाव किया है।

पढ़ें :- CMO कार्यालय और जलकल विभाग साल के आठ महीने प्रतिदिन एक कॉलोनी का लेता है सैंपल, फिर भी गंदा पानी पीने को मजबूर राजधानीवासी, लैब से रिपोर्ट कब हटेगा पर्दा?

संगम घाट पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य की अधिकारियों के साथ झड़प पर आध्यात्मिक गुरु जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, “उनके (स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद) साथ अन्याय नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अन्याय किया है। मैं जगद्गुरु हूं, और वह अभी तक जगद्गुरु भी नहीं हैं। यहां के नियम कहते हैं कि कोई भी जुलूस निकालकर गंगा में नहीं जा सकता। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उनसे कहा गया कि वे पैदल संगम तक जाएँ; उन्होंने खुद ही गलती की।”

पढ़ें :- PWD में अधिकारियों और ठेकेदारों की ' टेंडर फिक्सिंग' से सरकार को हो सकता है 1000 करोड़ सें ज्यादा के राजस्व का नुकसान

शंकराचार्य ने नोटिस का दिया जवाब

मेला प्राधिकरण ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजकर 24 घंटे में जवाब मांगा था कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगाया? जिसके जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने वकील अंजनी कुमार मिश्रा ने प्राधिकरण को लीगल नोटिस भेजा, मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। स्वामी अविमुक्तश्वेरानंद की ओर से भेजे गए नोटिस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य लिखने पर रोक के दावे को खारिज किया गया है। 8 पेज के इस लीगल नोटिस में प्राधिकरण को अपना पत्र वापस लेने की चेतावनी दी गयी है। साथ ही शंकराचार्य को बदनाम करने का आरोप लगाया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

CJM ट्रांसफर पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, बोले-'मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का खुद संज्ञान लेगा'

CJM ट्रांसफर पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, बोले-'मुझे उम्मीद है कि...

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधान भवन में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा उपसभापति का किया आत्मीय स्वागत

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधान भवन में लोकसभा अध्यक्ष और...

'स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अन्याय किया...' जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान

'स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अन्याय किया...' जगद्गुरु...

गंगा स्नान में विघ्न डालने वाले पर लगता है गौहत्या का पाप , ये सत्ता हमेशा नहीं रहती..., द्वारिका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती का बड़ा बयान

गंगा स्नान में विघ्न डालने वाले पर लगता है गौहत्या का पाप...

CMO कार्यालय और जलकल विभाग साल के आठ महीने प्रतिदिन एक कॉलोनी का लेता है सैंपल, फिर भी गंदा पानी पीने को मजबूर राजधानीवासी, लैब से रिपोर्ट कब हटेगा पर्दा?

CMO कार्यालय और जलकल विभाग साल के आठ महीने प्रतिदिन एक कॉलोनी...

PWD में अधिकारियों और ठेकेदारों की ' टेंडर फिक्सिंग' से सरकार को हो सकता है 1000 करोड़ सें ज्यादा के राजस्व का नुकसान

PWD में अधिकारियों और ठेकेदारों की ' टेंडर फिक्सिंग' से सरकार को...