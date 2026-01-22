T20 World Cup 2026 : भारत में विश्वकप खेलने के लिए तैयार बांग्लादेश? सरकार से चर्चा की खबर

नई दिल्ली। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और बांग्लादेश के खिलाड़ियों की अंतरिम सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल (Sports Advisor Asif Nazrul) के साथ बैठक ढाका में जारी है। बांग्लादेश ने टी20 विश्व कप (T20 World Cup) के मुकाबले भारत में नहीं खेलने की मांग की थी जिसे आईसीसी (ICC) ने खारिज कर दिया था। बांग्लादेश के पास अपना रुख स्पष्ट करने के लिए सिर्फ आज का दिन शेष है, ऐसे में यह बैठक काफी अहम है।