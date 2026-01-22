  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. T20 World Cup 2026 : भारत में विश्वकप खेलने के लिए तैयार बांग्लादेश? सरकार से चर्चा की खबर

T20 World Cup 2026 : भारत में विश्वकप खेलने के लिए तैयार बांग्लादेश? सरकार से चर्चा की खबर

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और बांग्लादेश के खिलाड़ियों की अंतरिम सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल (Sports Advisor Asif Nazrul) के साथ बैठक ढाका में जारी है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और बांग्लादेश के खिलाड़ियों की अंतरिम सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल (Sports Advisor Asif Nazrul) के साथ बैठक ढाका में जारी है। बांग्लादेश ने टी20 विश्व कप (T20 World Cup) के मुकाबले भारत में नहीं खेलने की मांग की थी जिसे आईसीसी (ICC) ने खारिज कर दिया था। बांग्लादेश के पास अपना रुख स्पष्ट करने के लिए सिर्फ आज का दिन शेष है, ऐसे में यह बैठक काफी अहम है।

पढ़ें :- T20 World Cup 2026 : बांग्लादेश ने विश्वकप का किया बॉयकॉट, अब क्या करेगा ICC?

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

T20 World Cup 2026 : बांग्लादेश ने विश्वकप का किया बॉयकॉट, अब क्या करेगा ICC?

T20 World Cup 2026 : बांग्लादेश ने विश्वकप का किया बॉयकॉट, अब...

Video : कोहली का डांस देख हंसीं अनुष्का, चलिए दुबई के शांत रेगिस्तानों, खूबसूरत बीचों और रंग-बिरंगी गलियों की सैर पर

Video : कोहली का डांस देख हंसीं अनुष्का, चलिए दुबई के शांत...

T20 World Cup 2026 : भारत में विश्वकप खेलने के लिए तैयार बांग्लादेश? सरकार से चर्चा की खबर

T20 World Cup 2026 : भारत में विश्वकप खेलने के लिए तैयार...

IND vs NZ Live : न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, भारत को दिया बल्लेबाजी का न्योता, हार्दिक-बुमराह की वापसी

IND vs NZ Live : न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, भारत को दिया...

T20 WC 2026 : ICC ने बांग्लादेश को फिर दिया अल्टीमेटम, 'भारत में खेलो या बाहर होने' पर एक दिन में लो फैसला

T20 WC 2026 : ICC ने बांग्लादेश को फिर दिया अल्टीमेटम, 'भारत...

यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग की पहली तीन फ्रेंचाइजी का ऐलान, स्टीव वॉ और मैक्सवेल बनें टीम मालिक

यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग की पहली तीन फ्रेंचाइजी का ऐलान, स्टीव वॉ...