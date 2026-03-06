T20 World Cup 2026 Prize Money : चैंपियन और रनर-अप टीम होगीं पैसों की बरसात, सेमी-फाइनलिस्ट पर भी होगी माला-माल

  1. हिन्दी समाचार
T20 World Cup 2026 Prize Money : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की दो फाइनलिस्ट टीमें तय हो चुकी हैं। जिनमें डिफेंडिंग चैंपियन भारत लगातार दो बार खिताब जीतकर इतिहास रचने के इरादे से लिए फाइनल में उतरेगी। जबकि न्यूजीलैंड के पास पहली बार चैंपियन बनने का सुनहरा मौका होगा। हालांकि, टूर्नामेंट के खिताब के साथ-साथ टीमों की नजरें भारी-भरकम इनामी राशि पर भी रहने वाली हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

T20 World Cup 2026 Prize Money : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की दो फाइनलिस्ट टीमें तय हो चुकी हैं। जिनमें डिफेंडिंग चैंपियन भारत लगातार दो बार खिताब जीतकर इतिहास रचने के इरादे से लिए फाइनल में उतरेगी। जबकि न्यूजीलैंड के पास पहली बार चैंपियन बनने का सुनहरा मौका होगा। हालांकि, टूर्नामेंट के खिताब के साथ-साथ टीमों की नजरें भारी-भरकम इनामी राशि पर भी रहने वाली हैं।

दरअसल, आईसीसी टूर्नामेंट में फ़ाइनल चार में पहुंचने से टीमों और उनकी गवर्निंग बॉडीज़ को बड़ी रकम मिलने की गारंटी होती है। इस बार 8 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड में से जो भी टीम ट्रॉफी उठाने का गौरव हासिल करेगी, उसे एक ऐतिहासिक इनामी राशि भी मिलेगी, क्योंकि विजेताओं को $3 मिलियन (लगभग ₹27 करोड़) मिलेंगे, जो पिछले चैंपियनों को मिलने वाली इनामी राशि से बहुत ज़्यादा है और इस ज़बरदस्त मुकाबले में महारत हासिल करने के लिए एक सही इनाम है।

दूसरी तरफ, फाइनल में ट्रॉफी से चूकने वाली टीम (रनर-अप) भी खाली हाथ नहीं लौटेगी, रनर-अप को $1.6 मिलियन (लगभग ₹14.6 करोड़) की इनामी राशि मिलने वाली है। इसके अलावा, सेमी-फ़ाइनल में हारने वाले दोनों टीमों (साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड) को $790,000 (लगभग ₹7 करोड़) मिलते हैं। सुपर 8 में फ़िनिश करने वाले (5वें-12वें) $380,000 कमाते हैं, जबकि ग्रुप-स्टेज से बाहर होने वाले (13वें-20वें) हर एक को फ़्लैट $250,000 मिलते हैं।

T20 वर्ल्ड कप प्राइज़ मनी का बंटवारा

विनर: USD 3 मिलियन / Rs 27.48 करोड़

रनर-अप: USD 1.6 मिलियन / Rs 14.65 करोड़

हारे हुए सेमीफ़ाइनलिस्ट: USD 0.79 मिलियन / Rs 7.23 करोड़

5वें से 12वें स्थान: USD 0.38 मिलियन / Rs 3.48 करोड़

13वें से 20वें स्थान: USD 0.25 मिलियन / Rs 2.28 करोड़

