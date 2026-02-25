  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. T20 World Cup : इन्फ्लुएंसर प्रिंसी पारिख को भारत की हार के बाद मिली रेप की धमकियां, David Miller के साथ वाली रील करना पड़ा डिलीट

T20 World Cup : इन्फ्लुएंसर प्रिंसी पारिख को भारत की हार के बाद मिली रेप की धमकियां, David Miller के साथ वाली रील करना पड़ा डिलीट

RJ Princy Parikh Rape Threat: टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026 ) में दक्षिण अफ्रीका के हाथों भारत की करारी शिकस्त के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आरजे प्रिंसी पारिख (RJ Princy Parikh) एक गंभीर विवाद का शिकार हो गई हैं। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज डेविड मिलर (South African batsman David Miller) के साथ पोस्ट की गई एक रील वायरल होने के बाद प्रिंसी को ऑनलाइन दुष्कर्म (Online Abuse) की धमकियों और 'बॉडी-शेमिंग' का सामना करना पड़ा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

RJ Princy Parikh Rape Threat: टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026 ) में दक्षिण अफ्रीका के हाथों भारत की करारी शिकस्त के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आरजे प्रिंसी पारिख (RJ Princy Parikh) एक गंभीर विवाद का शिकार हो गई हैं। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज डेविड मिलर (South African batsman David Miller) के साथ पोस्ट की गई एक रील वायरल होने के बाद प्रिंसी को ऑनलाइन दुष्कर्म (Online Abuse) की धमकियों और ‘बॉडी-शेमिंग’ का सामना करना पड़ा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने फेसबुक से यह वीडियो हटा दिया है और अब वे इस मामले में पुलिस से कानूनी मदद लेने की तैयारी कर रही हैं।

पढ़ें :- रिंकू सिंह के पिता खानचंद को 4th स्टेज का लिवर कैंसर डिटेक्ट, ग्रेटर नोएडा के हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर सपोर्ट पर रखे गए

जानें क्या है विवाद की जड़?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब प्रिंसी ने मिलर के साथ एक वीडियो साझा किया, जिसमें कैप्शन था “डेविड मिलर! क्या खिलाड़ी है” और स्क्रीन पर लिखा था “मुझे लगा हम दोस्त थे, डेविड। दरअसल, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में डेविड मिलर ने ही भारत की हार की पटकथा लिखी थी। मिलर की 35 गेंदों में 63 रनों की आतिशी पारी के बाद भारतीय प्रशंसक निराश थे और उन्होंने अपना गुस्सा इन्फ्लुएंसर पर निकालना शुरू कर दिया।

इसी रील को लेकर मिल रहीं थी धमकियां

गंभीर उत्पीड़न और कानूनी कदम

प्रिंसी पारिख ने आरोप लगाया कि वीडियो वायरल होते ही उन्हें बेहद आपत्तिजनक संदेश मिलने लगे। इसमें न केवल उन्हें उनके शरीर को लेकर निशाना बनाया गया (Body-shaming), बल्कि उन्हें बलात्कार की धमकियां भी दी गईं। प्रिंसी ने स्पष्ट किया कि हालांकि उन्होंने फेसबुक से वीडियो हटा दिया है, लेकिन इंस्टाग्राम पर इसे बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के साइबर अपराध और धमकियों के खिलाफ वे पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगी।

मैच का हाल

पढ़ें :- IND vs AUS 1st ODI : पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया विमेन ने टीम इंडिया को 6 विकेट से दी मात, मेजबान ने सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त

दक्षिण अफ्रीका ने इस मुकाबले में भारत को 76 रनों के विशाल अंतर से हराया। यह 2026 टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 चरण का पहला मैच था। दक्षिण अफ्रीका के 187 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम महज 111 रनों पर ढेर हो गई। इस हार के साथ ही भारत का लगातार 12 टी20 वर्ल्ड कप मैच जीतने का सिलसिला भी टूट गया। मार्को यानसेन की घातक गेंदबाजी (4/22) और केशव महाराज (3/24) के सामने भारतीय बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई।

भारतीय टीम पर दबाव

डेवाल्ड ब्रेविस के 45 और ट्रिस्टन स्टब्स के नाबाद 44 रनों की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने मजबूत स्कोर खड़ा किया था. भारत की ओर से केवल शिवम दुबे (42) ने कुछ संघर्ष दिखाया, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। इस हार के बाद टीम इंडिया अब ‘मस्ट-विन’ स्थिति में है। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को अपने अगले दोनों मैच जीतने अनिवार्य होंगे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

T20 World Cup : इन्फ्लुएंसर प्रिंसी पारिख को भारत की हार के बाद मिली रेप की धमकियां, David Miller के साथ वाली रील करना पड़ा डिलीट

T20 World Cup : इन्फ्लुएंसर प्रिंसी पारिख को भारत की हार के...

रिंकू सिंह के पिता खानचंद को 4th स्टेज का लिवर कैंसर डिटेक्ट, ग्रेटर नोएडा के हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर सपोर्ट पर रखे गए

रिंकू सिंह के पिता खानचंद को 4th स्टेज का लिवर कैंसर डिटेक्ट,...

T20 World Cup: जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले अचानक घर लौटे रिंकू सिंह? सामने आया ये बड़ा कारण

T20 World Cup: जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले अचानक घर लौटे...

IND vs AUS 1st ODI : पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया विमेन ने टीम इंडिया को 6 विकेट से दी मात, मेजबान ने सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त

IND vs AUS 1st ODI : पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया विमेन ने...

Women's T20 WC 2026 Full Schedule : आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के पूरे शेड्यूल का ऐलान, कुल 12 टीमें लेंगी हिस्सा

Women's T20 WC 2026 Full Schedule : आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप...

वेस्ट इंडीज की बड़ी जीत ने बढ़ाई टीम इंडिया की धड़कनें! अब सेमी-फाइनल पहुंचना हुआ और भी मुश्किल

वेस्ट इंडीज की बड़ी जीत ने बढ़ाई टीम इंडिया की धड़कनें! अब...