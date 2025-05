Taiwan’s last nuclear reactor shut down : चीनी खतरे के बीच ताइवान का आखिरी परमाणु रिएक्टर बंद, ऊर्जा की कमी का खतरा

Taiwan’s last nuclear reactor shut down : ताइवान शनिवार को अपना आखिरी परमाणु रिएक्टर बंद कर देगा। जिससे स्व-शासित द्वीप (self-governing island) की आयातित ऊर्जा पर निर्भरता (Dependence on imported energy) और चीनी नाकाबंदी के प्रति संवेदनशीलता को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं। यह द्वीप, जिसका लक्ष्य 2050 तक शून्य उत्सर्जन है, अपने घरों, कारखानों और महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर चिप उद्योग (semiconductor chip industry) को चलाने के लिए लगभग पूरी तरह से आयातित जीवाश्म ईंधन (Imported fossil fuels) पर निर्भर है। राष्ट्रपति लाई चिंग-ते (President Lai Ching-te) की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने लंबे समय से परमाणु ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की कसम खाई है, जबकि मुख्य विपक्षी कुओमिन्तांग (KMT) पार्टी का कहना है कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता है।

दक्षिणी पिंगटुंग काउंटी में मानशान परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Maanshan Nuclear Power Plant) को बंद किया जा रहा है क्योंकि चीन ताइवान के आसपास सैन्य गतिविधि तेज कर रहा है, जिसे बीजिंग अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है और एक दिन अपने नियंत्रण में लाने की कसम खाई है। अप्रैल में ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास के दौरान, चीन ने द्वीप की नाकाबंदी करने के साथ-साथ प्रमुख बंदरगाहों और ऊर्जा स्थलों पर हमले किए। मानशान 40 वर्षों से पर्यटकों के बीच लोकप्रिय क्षेत्र में संचालित है और अब यह पवन टर्बाइनों और सौर पैनलों से भरा हुआ है।