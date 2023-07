Take care of your Health in the Rainy Season: बारिश के मौसम में सुस्ती और बैठे बैठे आती रहती है झपकी तो खाएं ये एनर्जेटिक फूड्स

Take care of your Health in the Rainy Season:अगर आपको दिन भर सुस्ती और आलस लगता है। या फिर बैठे बैठे दिनभर झपकी आती रहती है तो बताएं गए फूड्स को खाकर आप तुरंत एनर्जेटिक महसूस कर सकते है। इसमें काफी हद तक बारिश का मौसम वजह हो सकता है।

बारिश के मौसम की वजह से भी सुस्ती आने लगती है। ऐसे में अगर आप मसाला चाय पीते है तो इससे आप तुरंत एनर्जेटिक फील करते हैं। क्योंकि मसाला चाय में लौंग, दालचीनी,इलायची और अदरक जैसी चीजें डाली जाती हैं।

कैफीन से तुरंत फ्रेशनेस का एहसास होता है

ये न्यूट्रिएंट्स शरीर में पोषण और बीमारियों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा चाय में पायी जाने वाली कैफीन से तुरंत फ्रेशनेस का एहसास होता है।

दालों में पोषक तत्वों से भऱपूर होती है

इसके अलावा सूप से भी आप अपनी सुस्ती को दूर कर सकती है। सब्जियों का सूप न सिर्फ टेस्टी होता है बल्कि शरीर में आवश्यक पोषण पहुंचाता है जिससे एनर्जी लेवल बढ़ता है। खिचड़ी भी बेहतरीन ऑप्शन हैं। दालों में पोषक तत्वों से भऱपूर होती है। अगर इसमें ठीक मात्रा में चावल मिलाया जाए तो इसे खाने से ताजगी और ताकत का एहसास होता है।