फिल्म ओ रोमियो में शाहिद कूपर के साथ नजर आएंगी तमन्ना भाटिया, अभिनेत्री ने एक्ट्रेस के लिया जाहिर किया अपना प्यार

मुंबई। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया (Actress Tamannaah Bhatia) ने शनिवार को ज़ी सिने अवॉर्ड्स 2026 (Zee Cine Awards 2026) की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइकॉनिक मेरिल स्ट्रीप की एमी अवॉर्ड्स 2004 (Iconic Meryl Streep Emmy Awards 2004) में दिए गए अवॉर्ड एक्सेप्टेंस स्पीच को याद किया और एक्ट्रेस के लिए अपना प्यार ज़ाहिर किया। तमन्ना भाटिया ने कहा कि अपनी पसंदीदा अवॉर्ड एक्सेप्टेंस स्पीच शेयर की और वह कोई और नहीं बल्कि 2004 में मेरिल स्ट्रीप की आइकॉनिक एमी अवॉर्ड्स स्पीच थी। तमन्ना भाटिया ने कहा कि मेरी मेरिल स्ट्रीप की एक पसंदीदा स्पीच है। कुछ रातें ऐसी होती हैं जब मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा रेट किया गया है।

अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने कहा कि मुझे यह बात पसंद है कि वह एक बहुत बड़ी हस्ती हैं और फीमेल एक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा हैं। एक्ट्रेस अगली बार फिल्म ओ रोमियो में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के साथ लीड रोल में नज़र आएंगी। इस फिल्म को विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म वैलेंटाइन डे 2026 की शाम को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। इस बीच 24वें ज़ी सिने अवॉर्ड्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्षय कुमार, सोनम बाजवा और अन्य सितारों सहित कई बॉलीवुड सितारों ने शिरकत की। अक्षय कुमार इस इवेंट में ब्लैक ब्लेज़र और पैंट के साथ ब्लू शर्ट पहनकर आए थे। एक्टर स्टाइलिश लग रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने आउटफिट को सनग्लासेस के साथ कॉम्प्लिमेंट किया था। इवेंट में, एयरलिफ्ट एक्टर ने ज़ी के साथ अपने कनेक्शन को भी याद करते हुए कहा कि मैं 1991 में इंडस्ट्री में आया था और 1992 में ज़ी आया। इसलिए हम साथ-साथ बड़े हुए हैं। मैंने ज़ी सिने अवॉर्ड्स में कई बार परफॉर्म किया है। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल-ब्लैक आउटफिट में आईं और अपने सोफिस्टिकेटेड लुक में ग्रेस और क्लास दिखा रही थीं।