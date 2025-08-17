तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि पर फायर हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, बोले-वह विपक्ष से भी ज्यादा कर रहे हैं ‘ओछी राजनीति’

  1. हिन्दी समाचार
By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin) ने रविवार को राज्य के राज्यपाल आरएन रवि (Governor RN Ravi) पर तीखा हमला बोला। उन पर विपक्ष से भी ज्यादा ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। सीएम ने राज्यपाल पर सत्तारूढ़ द्रमुक पार्टी की सरकार के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने का आरोप भी लगाया है। अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए सीएम स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु ऐसी योजनाओं में देश में अग्रणी बन गया है।

रविवार को मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन (Chief Minister M.K. Stalin) ने कहा कि वह जानबूझकर द्रमुक सरकार के खिलाफ झूठा प्रचार फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि द्रविड़ मॉडल की सरकार ही देश को सही दिशा दिखाती है, लेकिन कुछ लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और बिना आधार के आरोप लगाते हैं।

सामाजिक कल्याण योजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें विपक्ष की राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन इससे भी खराब राजनीति राज्यपाल आर.एन. रवि कर रहे हैं जिन्हें केंद्र की भाजपा सरकार ने नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्यपाल राजभवन से लगातार द्रमुक सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। वो द्रविड़म का अपमान करते हैं, विधेयकों को मंजूरी नहीं देते, तमिल थाई वज़्थु का अनादर करते हैं और तमिलनाडु के छात्रों की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आर.एन. रवि तमिलनाडु की शिक्षा, कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर झूठे दावे कर रहे हैं और जनता के बीच डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।

राज्यपाल रवि की नाराजगी पर CM का स्टालिन तंज

मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु देश का सबसे आगे बढ़ा राज्य है। यह केवल हमारी बात नहीं है बल्कि खुद केंद्र सरकार के आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। सामाजिक सूचकांकों में तमिलनाडु, भाजपा शासित कई राज्यों से बेहतर है। यही वजह है कि राज्यपाल रवि इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और मंचों पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।स्टालिन का यह बयान उस समय आया है जब कुछ दिन पहले स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए भाषण में राज्यपाल रवि ने महिला सुरक्षा और युवाओं में नशे की बढ़ती समस्या पर चिंता जताई थी।

CM स्टालिन का आरोप, राज्यपाल के जरिए सस्ती राजनीति

मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि स्कूली शिक्षा के मामले में तमिलनाडु देशभर में दूसरे स्थान पर है। महिला सुरक्षा पर बोलते हुए उन्होंने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) 2022 के आंकड़ों का हवाला दिया और कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भाजपा शासित उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। स्टालिन ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार राज्यपाल के जरिए सस्ती राजनीति कर रही है और लगातार तमिल, तमिलनाडु, उसके लोगों और उनकी भावनाओं को आहत करने वाला रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि रवि को तमिलनाडु में ही बने रहना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए ही बेहतर है।

जिन्होंने हमें वोट दिया हम उनके प्रति ईमानदार

CM स्टालिन ने कहा कि वो लगातार यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि भाषा, जाति और विचारधारा के मुद्दों पर हमारी आग हमेशा जलती रहे। उन्हें बोलने दीजिए, मुझे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। मुझे केवल आपकी चिंता है। मैं आपके प्रति ईमानदार रहना चाहता हूं जिन्होंने हमें अपना समर्थन और वोट दिया है।हाल ही में शुरू की गई जन संपर्क पहलों उंगलुदन स्टालिन, नालन कक्कुम स्टालिन, थायुमानवर योजना की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इन पर निगरानी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप, लाभार्थी इनके सबसे बड़े राजदूत बन चुके हैं।

