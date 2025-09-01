Bigg Boss 19:Tanya Mittal नहीं ये है ‘सबसे अमीर घर वाला’, किसकी है कितनी नेटवर्थ: इनकी दौलत सबसे कम

  1. हिन्दी समाचार
सुपरस्टार सलमान खान का शो बिगबॉस 19 रिलीज से पहले और बाद में भी लगातार खबरों में बना हुआ है । इसका कारण घर के अंदर मौजूद कंटेस्टेंट है। शो में इस बार कई फेमस पब्लिक चेहरे बुलाए गए हैं। वहीं हर बार की तरह इस सीजन भी प्रोडक्शन हाउस ने कुछ अलग करने की कोशिश की है।वाहन अब अब फैंस जानना चाहते हैं की बिगबॉस का सबसे अमीर कंटेस्टेंट औं है। वैसे तो काफी लोगों को जानते हैं की तान्या मित्तल बिगबॉस की सबसे अमीर कंटेस्टेंट हैं लेकिन ऐसा  बिलकुल भी नहीं है। आइए जानते हैं किस कंटेस्टेंट की नेटवर्थ  सबसे ज्यादा है।

कौन-है सबसे अमीर घर वाला?

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो पॉलिश एक्टर नतालिया जानोसजेक सबसे अमीर घर वाली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इनकी नेटवर्थ 125 करोड़ रुपये हैं। इन्हें हाल ही में हाउसफुल 5 फिल्म में देखा गया था।

अमाल मलिक

अमाल मलिक जाने-माने सिंगर और प्रोड्यूसर है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सलमान खान की फिल्म जय हो से की थी। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इनकी नेटवर्थ 37.5 करोड़ रुपये बताई गई है।

बसील अली

नतालिया के बाद दूसरे नंबर पर बसीर आते हैं। इनकी नेटवर्थ 20 करोड़ रुपये है। बसीर अली को काफी रियलिटी शो में देखा गया है। ये कई फेमस शो जैसे Roadies और Splitsvilla में नजर आए हैं।

अवेज दरबार

टिक टॉक प्लेटफॉर्म से फेमस होने वाले अवेज दरबार की नेटवर्थ 12 करोड़ रुपये है। ये मशहूर संगीतकार इस्माइल दरबार के बेटे हैं, वहीं मशहूर एक्टर्स और बिग बॉस सीजन 7 की विजेता गौहर खान के देवर है।

नगमा मिराजकर

नगमा मिराजकर सोशल मीडिया में काफी फेमस है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इनकी नेटवर्थ 10 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

गौरव खन्ना

गौरव खन्ना टीवी में काफी समय से काम कर रहे हैं। उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी अनुपमा शो से मिली है। वहीं ये Celebrity Master Chefs के विजेता भी रह चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इनकी नेटवर्थ 8 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

मृदुल तिवारी

मृदुल तिवारी भी सोशल मीडिया में काफी फेमस है। वे एक यूट्यूबर भी है। इनकी नेटवर्थ 7 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

अशनूर कौर

अशनूर कौर फेमस एक्सटर्स है। इन्हें कई टीवी शो में देखा जा चुका है। इनकी नेटवर्थ 7 करोड़ रुपये है।

तान्या मित्तल

तान्या मित्तल की नेटवर्थ मीडिया रिपोर्ट की मानें तो 2 करोड़ रुपये बताई गई है।

 

 

