Bigboss 19: बॉयफ्रेंड से बात करने पर तान्या की माँ करती थी इंतज़ार , Nehal और Tanya के Gossip बीच घर में खाना के लिए जंग शुरू

तान्या मित्तल बिगबॉस 19 की वो कटेस्टेंट हैं जो अक्सर अपने स्टेटमेंट को लेकर चर्चाओं में बनी रहती हैं।  अब हाल ही में तान्या मित्तल एक एपिसोड में अपने माँ साथ बॉन्ड को लेकर बड़ा खुलासा किया  है।बता दें कि तान्या ने बताया कि कैसे जब वह अपने बॉयफ्रेंड से देर रात बात करती थीं तो उनकी मां उस वक्त क्या करती थीं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पढ़ें :- Bigg Boss 19: नॉमिनेशन में हुआ बवाल , इन 5 कंटेस्टेंट्स पर लटकी बेघर होने की तलवार

नेहल से क्या बोलीं तान्या

तान्या और नेहल आपस  में बात कर रही थी जिसके  बाद किसि बात को लेकर तान्या  नेहल से बताती हैं कि हमारे घर में 2 किचन हैं। एक है जहां आप प्याज से खाना बना सकते हैं और दूसरे किचन में बिल्कुल प्याज का खाना बनाना मना है। हमारे घर में लहसुन भी नहीं होता है। हमारी भोग आरती होती है हर दिन और बिना भगवान को भोग लगाए मेरी माँ खाना नहीं खाती हैं।

बॉयफ्रेंड से बात  करने पर तान्या की माँ करती थी इंतज़ार

इसके बाद तान्या ने बताया  कि कैसे उनकी मां उनकी केयर करती हैं और उनसे बहुत प्यार करती हैं। वह बोलीं, जब मेरा बॉयफ्रेंड था और मैं उससे देर रात तक बात करती थी जैसे दो-ढ़ाई बजे तक, तो मां सोती ही नहीं थीं। वह मुझे बोलती थीं कि मैं अपने दोस्त से ऊपर कमरे की सीढ़ियों पर बात करूं। लेकिन ये जरूरी था कि मैंने सोना उनके साथ ही था वापस आकर वह हमेशा मुझे कहानी सुनाती थीं और एंड में राम जी की कहानी जरूर होती थी।

पढ़ें :- Bigg Boss 19: ''100 बार फ्रिज बंद चालू करवाती और .... अर्शी खान ने तान्या मित्तल को दिया ये सुझाव

हालांकि बाद में ये प्यारा मोमेंट लड़ाई में कन्वर्ट हो जाता है जब कैप्टन अमाल मलिक, नेहल को लंच के खाने की ड्यूटी देते हैं। नेहल बोलती हैं कि वह लंच की बजाय डिनर की ड्यूटी दे दें उन्हें। लेकिन अमाल मना कर देते हैं। नेहल फिर खाना तो बनाती हैं लेकिन देरी से। लंच में देरी होने की वजह से सब नेहल से शिकायत भी करते हैं, जिससे वह काफी इरिटेट हो जाती हैं।

 

