Tata Sierra EV : टाटा सिएरा ईवी दमदार लुक और लंबी रेंज के साथ आने को तैयार , जानें कीमत

Tata Sierra EV : नई जनरेशन की टाटा सिएरा ने नवंबर 2025 में लॉन्च होने से पहले जबरदस्त लोकप्रियता बटोरी थी। अब यह बात सामने आई है कि सिएरा का ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में लॉन्च होने की संभावना है। इस मिड-साइज़ एसयूवी को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और बुकिंग शुरू होने के 24 घंटों के भीतर ही 70,000 बुकिंग हो गईं। हाल ही में पता चला है कि सिएरा की बुकिंग 1 लाख से अधिक हो चुकी है और एसयूवी के लिए प्रतीक्षा अवधि बढ़कर लगभग 6-7 महीने हो गई है।

टाटा मोटर्स की 2025 की हालिया अर्निंग्स कॉल में इसका खुलासा हुआ। स्वदेशी कार निर्माता कंपनी ने ऑटो एक्सपो 2025 में अपने प्री-प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को प्रदर्शित करते हुए पुष्टि की थी कि नई पीढ़ी की सिएरा ICE और EV दोनों वेरिएंट में उपलब्ध होगी।

टाटा सिएरा ईवी

फेसलिफ्टेड पंच ईवी के 20 फरवरी को लॉन्च होने के बाद, सिएरा ईवी इस साल लॉन्च होने वाला दूसरा टाटा ईवी मॉडल होगा। टाटा सिएरा ईवी के विस्तृत स्पेसिफिकेशन और फीचर्स अभी गुप्त रखे गए हैं।

डिज़ाइन

डिज़ाइन के मामले में, सिएरा ईवी काफी हद तक अपने पेट्रोल-चालित मॉडल के समान ही रहेगा। बैटरी से चलने वाली सिएरा में बाहरी और आंतरिक रूप से कई ईवी-विशिष्ट डिज़ाइन और कार्यात्मक सुधार होने की उम्मीद है।

बैटरी

75 किलोवाट-घंटे की बड़ी बैटरी 390 बीएचपी की शक्ति और 504 एनएम का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त, सिएरा ईवी को वैकल्पिक डुअल-मोटर कॉन्फ़िगरेशन या ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्ल्यूडी) सिस्टम के साथ भी पेश किया जा सकता है।

मुकाबला

लॉन्च होने पर, टाटा सिएरा ईवी का मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा बीई 6, एमजी जेडएस ईवी और आगामी मारुति ई विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूज़र एबेला से होने की उम्मीद है।