Teacher Recruitment Scam : CBI के समन पर भड़के अभिषेक बनर्जी बोले- SC के आदेश की हो रही है अवमानना, पूछताछ आज 

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला (West Bengal Teacher Recruitment Scam) मामले में तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) के राष्ट्रीय महासचिव और लोक सभा संसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) को सीबीआई (CBI) ने समन भेजा है। 18 अप्रैल पूछताछ के लिए बुलाया है। अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का पूछताछ पर रोक के बावजूद सीबीआई ने उन्हें समन भेजा है।

अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा ने मुझे ‘परेशान’ करने और ‘निशाना बनाने’ की अपनी हताशा में सीबीआई और ईडी को अदालत की अवमानना का पर्दाफाश किया! सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुबह कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें केंद्रीय एजेंसियों को मुझे समन करने की अनुमति दी गई थी। फिर भी, ‘सम्मन’ आज दोपहर 1:45 बजे हाथ से दिया गया। उन्होंने कहा कि ये गंभीर स्थिति!

— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) April 17, 2023