Tecno Pova Curve 2 5G की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, ब्रांड ने बड़ी बैटरी मिलने के दिये संकेत

Tecno Pova Curve 2 5G India Launch Date : टेक्नो पोवा कर्व 2 5G की माइक्रोसाइट हाल ही में फ्लिपकार्ट पर देखी गई थी, अब लॉन्च की तारीख आधिकारिक तौर पर घोषित कर दी गई है। उसी माइक्रोसाइट ने कन्फर्म किया है कि यह डिवाइस 13 फरवरी को दोपहर 12 बजे IST पर लॉन्च होगा। फिलहाल, यह सिर्फ Flipkart के ज़रिए लॉन्च होने की पुष्टि हुई है, लेकिन यह बहुत संभावना है कि यह दूसरे ऑथराइज़्ड ऑफलाइन रिटेलर्स के ज़रिए भी उपलब्ध होगा।

Tecno Pova Curve 2 5G की लॉन्च डेट के साथ-साथ स्पेसिफिकेशन्स को लेकर भी कई संकेत मिले हैं। माइक्रोसाइट के अनुसार, Pova Curve 2 5G, Pova 5G की तुलना में दो दिन तक की बैटरी लाइफ दे सकता है, जिसमें 195% ज़्यादा इंटरनेट टाइम, 82% ज़्यादा म्यूज़िक प्लेबैक, 48% लंबा वीडियो प्लेबैक, 47% तक ज़्यादा गेमिंग टाइम, या 42% तक बेहतर स्टैंडबाय टाइम मिलेगा। बताया गया है कि इस फोन में एक पतली ~7.xx mm बॉडी में 8xxx mAh की बैटरी होगी, जिसका वज़न लगभग 1xx ग्राम होगा, शायद 200g से कम। पहले बताया गया था कि बैटरी लगभग 8,000mAh की होगी, जिसकी रेटेड कैपेसिटी TUV सर्टिफिकेशन के अनुसार 7,750mAh होगी। कीमत Rs. XX,XXX बताई गई है।

डिस्प्ले टीज़र में आंखों की सुरक्षा के फीचर्स का संकेत दिया गया है, जबकि “हर जगह सुपर सिग्नल” सभी तरफ एंटीना होने का संकेत देता है। “AI को नॉइज़ संभालने दें” AI नॉइज़ कैंसलेशन की ओर इशारा करता है। टेक्नो पहले ही पर्पल, सिल्वर और ब्लैक कलर ऑप्शन में ट्रिपल रियर कैमरा डिज़ाइन दिखा चुका है। Google Play Console लिस्टिंग से पता चला है, Dimensity 7100 SoC, Mali-G610 GPU, Android 16, 12GB तक RAM, NFC सपोर्ट, और 1080 × 2364 डिस्प्ले। इस बीच, गीकबेंच और FCC लिस्टिंग से 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट के साथ-साथ NFC सपोर्ट का भी पता चला है।