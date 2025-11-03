महुआ में तेजस्वी के चुनाव प्रचार के बाद तेज प्रताप ने कसा तंज़ , कहा ‘मेरे छोटे नादान भाई..

  1. हिन्दी समाचार
बिहार विधानसभा  चुनाव के बीच राज्य के सबसे बड़े सियासी घराने में दो भाइयों की बीच की लड़ाई अब लोगों के बीच आ गयी है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महुआ में अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार किया तो तेजप्रताप यादव ने अपने छोटे भाई को नादान कह दिया है। तेजप्रताप यादव ने एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव को नादान बतलाते हुए कहा है कि पार्टी से बड़ी हमारी जनता होती है। इसके साथ ही उन्होने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए  लिखा  कि 'हमारे छोटे और नादान भाई तेजस्वी ने जो महुआ में कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पढ़ें :- तेजप्रताप यादव ने RJD उम्मीदवार खेसारी लाल पर कसा तंज, पूछा-'कौन सा जॉब देंगे,नाचने वाला?'

लेकिन हम अपने छोटे भाई को यह कहना चाहेंगे कि पार्टी से बड़ी हमारी जनता मालिक होती है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी केवल जनता होती है, कोई पार्टी या परिवार नहीं। महुआ मेरी राजनीतिक कर्मभूमि है, महुआ मेरे लिए पार्टी और परिवार से बढ़कर है। पार्टी केवल एक व्यवस्था है, लेकिन जनता हमारी मालिक है। महुआ की आदरणीय जनता जनार्दन से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमें महुआा से भारी मतों से जीता कर सदन भेजने और महुआ को विकास की राह पर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। विजयी महुआ, विकसित महुआ!!’

महुआ में तेजस्वी यादव ने किया चुनाव प्रचार बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रविवार की दोपहर बाद हेलीकॉप्टर से महुआ के गांधी मैदान पहुंचे थे। जनसभा में उमड़ी हजारों समर्थकों की भीड़ देखकर गदगद तेजस्वी ने कहा कि व्यक्ति चाहे कोई भी हो। पार्टी से बढ़कर नहीं है। क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए माई-बाप होती है।
महुआ के गांधी मैदान में हेलीकॉप्टर से पहुंचे तेजस्वी यादव ने बिना तेज प्रताप का नाम लिए सब कुछ कह दिया महुआ से तेजप्रताप भी राजद से अलग होने के बाद अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में हैं।

