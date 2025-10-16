दादी की तस्वीर लेकर नामांकन दाखिल करने निकले तेज प्रताप यादव, महुआ सीट से भरेंगे पर्चा

पटना: जनशक्ति जनता दल (Janshakti Janata Dal) के चीफ तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) आज महुआ विधानसभा सीट (Mahua Assembly Constituency) से नामांकन करने पहुंच गए हैं। सबसे रोचक बात ये रही है कि नामांकन करने अपने माता-पिता नहीं बल्कि अपनी दादी मरछिया देवी (Grandmother Marchia Devi) की तस्वीर लेकर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारी दादी हैं और हमारे साथ हैं। दादी मरछिया को हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में लालू यादव (Lalu Yadav) के बड़े बटे और तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के बड़े भाई तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) महुआ से ताल ठोंक रहे हैं। उन्होंने अपना अलग दल जनशक्ति जनता दल (Janshakti Janata Dal) बनाया है।

तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) अपनी दादी का आशीर्वाद लेकर महुआ सीट से नामांकन भरने पहुंचे तो सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। तेज प्रताप ने दादी की फोटो हाथ में ली हुई थी। तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने कहा कि मेरी दादी मुझे सबसे प्यारी है। मेरे गुरु भी वृंदावन से मेरे साथ यहां हैं।

सरर्वोपरि हैं दादी

तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने कहा कि दादी सरर्वोपरि हैं। इसीलिए उनका आशीर्वाद साथ लेकर नामांकन करने आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वृंदावन से आए गुरु भी उनके साथ मौजूद हैं। तेज प्रताप ने कहा कि महुआ के लोग उनको पुकार रहे हैं, इसीलिए वह वहां जा रहे हैं।

कोई चुनौती सामने नहीं टिक सकती

विपक्ष की चुनौती पर तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने कहा कि जब मां-बाप, गुरु और दादी का आशीर्वाद हो तो कोई चुनौती सामने नहीं टिक सकती। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि क्या माता-पिता का आशीर्वाद लेने जाएंगे तो उन्होंने दादी का फोटो दिखाते हुए कहा कि देखिए मां से आशीर्वाद ले लिया है।