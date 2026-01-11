  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. बताइए दोनों में कौन सा SIR है सही…पंचायत और विधानसभा की मतदाता सूची में वोटरों की संख्या अलग-अलग होने पर बोले अखिलेश यादव

बताइए दोनों में कौन सा SIR है सही…पंचायत और विधानसभा की मतदाता सूची में वोटरों की संख्या अलग-अलग होने पर बोले अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने विधानसभा और पंचायत की वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या पर सवाल उठाया और पूछा कि इसमें कौन सा एसआईआर सही है? साथ ही कहा, बीजेपी के दबाव में आप वोट लूट का एक्वेशन इक्वल करना भूल गये और आपकी पोल पूरी तरह से खुल गयी।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने विधानसभा और पंचायत की वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या पर सवाल उठाया और पूछा कि इसमें कौन सा एसआईआर सही है? साथ ही कहा, बीजेपी के दबाव में आप वोट लूट का एक्वेशन इक्वल करना भूल गये और आपकी पोल पूरी तरह से खुल गयी।

पढ़ें :- यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा में बड़े फेरबदल की तैयारी, मकर संक्रांति के बाद होगी सर्जरी

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश SIR और वोट लूट का समीकरण…केन्द्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के वोटर लिस्ट का SIR कराया। उसी समय राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का SIR कराया। दोनों SIR हर जगह समान BLO’s ने ही किया। आश्चर्यजनक ये की विधानसभा SIR के बाद पूरे प्रदेश के मतदाताओं की संख्या 2.89 करोड़ कम हो के 12.56 करोड़ ही रह गयी।

वही पंचायत SIR के बाद ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 40 लाख बढ़के 12.69 करोड़ हो गयी। सीधा सवाल चुनाव आयोग से-बताइए की दोनों में कौन सा SIR सही है क्योंकि दोनों आकड़े एक साथ सही नहीं हो सकते। बीजेपी के दबाव में आप वोट लूट का एक्वेशन इक्वल करना भूल गये और आपकी पोल पूरी तरह से खुल गयी ।

पढ़ें :- ममता बनर्जी का ‘पेनड्राइव’ दांव बंगाल की राजनीति में ला सकता है बड़ा भूचाल, देश की गरिमा और सुरक्षा के कारण नहीं खोल रही हूं मुंह

 

 

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

जब बांग्लादेश में हिंदुओं की जान जा रही है, तब मोदी सरकार किस डर से चुप है: संजय सिंह

जब बांग्लादेश में हिंदुओं की जान जा रही है, तब मोदी सरकार...

'सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई, दर्शन सभी के लिए खुले...' राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश पर बोले DGP राजीव कृष्णा

'सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई, दर्शन सभी के लिए खुले...' राम...

बताइए दोनों में कौन सा SIR है सही...पंचायत और विधानसभा की मतदाता सूची में वोटरों की संख्या अलग-अलग होने पर बोले अखिलेश यादव

बताइए दोनों में कौन सा SIR है सही...पंचायत और विधानसभा की मतदाता...

VIDEO : राजा भैया की पत्नी के घर जानलेवा हमले की कोशिश! बेटी राघवी ने शेयर किया वीडियो

VIDEO : राजा भैया की पत्नी के घर जानलेवा हमले की कोशिश!...

वायु प्रदूषण पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, एयर क्वालिटी को बताया देशव्यापी संकट

वायु प्रदूषण पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, एयर क्वालिटी को...

अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रही चीन की महिला गिरफ्तार,विदेशी अधिनियम में भेजी गई जेल

अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रही चीन की महिला गिरफ्तार,विदेशी...