रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व सीईओ सतीश कुमार का एक साल कार्यकाल बढ़ा

भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (IRMS) (सेवानिवृत्त) सतीश कुमार (Satish Kumar) का कार्यकाल रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (IRMS) (सेवानिवृत्त) सतीश कुमार (Satish Kumar) का कार्यकाल रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार (Railway Board chairman Satish Kumar) का कार्यकाल 31 अगस्त, 2025 को समाप्त होने वाला था। 27 अगस्त, 2025 के एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के सतीश कुमार का कार्यकाल रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में एक सितंबर 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। यह अवधि अनुबंध के आधार पर पुनर्नियुक्ति पर, मौजूदा नियमों और शर्तों पर या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी होगी।

1 सितंबर, 2024 को कुमार की प्रारंभिक नियुक्ति ने उन्हें बोर्ड के इतिहास में अनुसूचित जाति वर्ग से पहला अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना दिया।अधिकारियों ने बताया कि भारतीय रेलवे यांत्रिक इंजीनियर सेवा के 1986 बैच के एक प्रतिष्ठित अधिकारी कुमार ने अपने 34 वर्षों के शानदार करियर में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने मार्च 1988 में भारतीय रेलवे में अपना करियर शुरू किया था। तब से, उन्होंने विभिन्न ज़ोन और डिवीजनों में विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं, जिससे रेलवे प्रणाली में नवाचार, दक्षता और सुरक्षा में सुधार आया है।उन्होंने विभिन्न मंडलों, जोनों और उत्पादन इकाइयों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है, जिनमें तत्कालीन मध्य रेलवे का झांसी मंडल, वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, पूर्वोत्तर रेलवे, पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, उत्तर रेलवे का लखनऊ मंडल, उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर मंडल और उत्तर मध्य रेलवे शामिल हैं।

अधिकारियों ने कहा कि कुमार का एक महत्वपूर्ण योगदान फॉग सेफ डिवाइस पर उनका काम है, जो एक ऐसा नवाचार है जो कोहरे के दौरान सुरक्षित ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने में सहायक साबित हुआ है। अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त होने से पहले, कुमार ने सदस्य, ट्रैक्शन और रोलिंग स्टॉक के रूप में भी कार्य किया, जो एक महत्वपूर्ण पद है जो भारतीय रेलवे में ट्रैक्शन और रोलिंग स्टॉक के महत्वपूर्ण पहलुओं की देखरेख करता है।

