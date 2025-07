‘आतंकी पर्यटकों को निशाना नहीं बनाते, फिर पहलगाम में इतने सारे लोगों को किसने मारा?’ TMC विधायक के बयान से मचा बवाल

TMC MLA Sabitri Mitra’s statement on Pahalgam attack: लोकसभा में पहलगाम आतंकी हमले के बाद चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर चर्चा जारी है। इस मुद्दे पर सदन में सोमवार को चर्चा शुरू हुई थी और मंगलवार को भी जारी रहने वाली है। इसके लिए कुल 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इस बीच टीएमसी विधायक साबित्री मित्रा ने पहलगाम हमले पर यह टिप्पणी करके राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है कि आतंकवादी पर्यटकों को निशाना नहीं बनाते।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुस्लिम बहुल मालदा जिले के मानिकचक से विधायक मित्रा ने रविवार को एक रैली को संबोधित करते हुए कथित तौर पर यह टिप्पणी की। उन्होंने रैली में कहा, “आतंकवादी पर्यटकों को निशाना नहीं बनाते। आतंकवादियों की एक बड़ी योजना होती है, और वे सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं। फिर पहलगाम में इतने सारे पर्यटकों को किसने मारा? उनकी पहचान क्या है?” जिसका एक वीडियो सोमवार को वायरल हुआ। फिलहाल, इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो पायी है।

इस मामले में भाजपा ने प्रतिक्रिया देते हुए मित्रा पर आतंकवादियों का “बचाव” करने का आरोप लगाया है। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “उन्होंने दावा किया कि आतंकवादी कभी पर्यटकों को नुकसान नहीं पहुँचाते और वे हमेशा पर्यटकों का सम्मान करते हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद यह अपमानजनक औचित्य सामने आया है। पीड़ितों के साथ खड़े होने के बजाय, वह आतंकवाद पर पर्दा डालने में व्यस्त हैं।”

EXTREMELY SHOCKING STATEMENT

TMC MLA Sabitri Mitra from Manikchak has openly defended terrorists!

She claimed that “terrorists never harm tourists” and that they “always respect tourists.”

This outrageous justification comes in the wake of the Pahalgam terror attack.

Instead… pic.twitter.com/zV7L2r6qac

— Amit Malviya (@amitmalviya) July 28, 2025