Tesla Electric Truck : टेस्ला 2025 के अंत तक शुरू करेगी नया इलेक्ट्रिक ट्रक Semi का उत्पादन

Tesla Electric Truck : दिग्गज आटो कंपनी टेस्ला (Auto giant Tesla) ने बताया है कि उसका नया इलेक्ट्रिक ट्रक “सेमी” 2025 के आखिर तक नेवादा स्थित उसकी फैक्ट्री (Nevada Factory) में बनना शुरू हो जाएगा। इस ट्रक की सालाना उत्पादन क्षमता (Annual production capacity of trucks) 50,000 यूनिट होगी। टेस्ला (Tesla)अगले कुछ महीनों में बड़े पैमाने पर इसके निर्माण की तैयारी करेगा।

खबरों के अनुसार, सेमी ट्रक पहले 2019 में आने वाला था, लेकिन अब इसका प्रोडक्शन धीरे-धीरे 2026 तक बढ़ेगा। 2022 में एलन मस्क (Elon Musk) ने कहा था कि 2024 तक कंपनी 50,000 ट्रक बनाएगी, लेकिन यह लक्ष्य अब आगे बढ़ गया है। टेस्ला को चीन से कुछ जरूरी सामान अमेरिका लाने थे, लेकिन अमेरिका द्वारा चीनी सामान पर टैरिफ(Tariff on Chinese goods by America) 145% तक बढ़ाने की वजह से यह योजना रुक गई है। कंपनी ने कहा है कि वह अब अपने विकास के प्लान पर दोबारा सोच रही है, क्योंकि दुनियाभर में व्यापार नीतियों में बदलाव (Changes in trade policies around the world) हो रहा है।