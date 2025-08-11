Tesla India second showroom : टेस्ला ने भारत में खोला अपना दूसरा शोरूम , जानिए कहां मिलेगी इसकी सुविधा

Tesla India second showroom : अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) दिग्गज टेस्ला ने सोमवार को दिल्ली में अपने दूसरे भारतीय शोरूम का उद्घाटन किया। पिछले महीने मुंबई में (on 15th July) मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित मेकर मैक्सिटी मॉल में शुरुआत करने के बाद टेस्ला ने सोमवार (11 अगस्त) को दिल्ली में अपने दूसरे शोरूम का उद्घाटन किया है। यह शोरूम इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Indira Gandhi International Airport) के पास शहर के प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों में से एक एरोसिटी की वर्ल्डमार्क 3 बिल्डिंग (Aerocity’s Worldmark 3 building) में स्थित है।

शोरूम 8,200 वर्ग फीट में फैला हुआ है और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Region) में अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। ग्राहक इसमें टेस्ला कारों और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (Charging Infrastructure) का परीक्षण कर सकते हैं।

कंपनी ने अपनी मिडसाइज़ एसयूवी, मॉडल Y, लगभग ₹60 लाख की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च की है। शुरुआत में, मॉडल Y भारत में एकमात्र पेशकश होगी, जो दो रियर-व्हील ड्राइव वेरिएंट में उपलब्ध होगी—स्टैंडर्ड वर्जन की कीमत ₹60 लाख और लॉन्ग रेंज (LR) वर्जन की कीमत ₹68 लाख। दोनों कीमतें एक्स-शोरूम हैं और स्थानीय करों के अधीन हैं।

इस शोरूम में एलन मस्क की कंपनी की ओर से भारत में पेश की गई मॉडल Y को बुक किया जा सकेगा।

ग्राहक कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी कार बुक कर सकते हैं। डिलीवरी कुछ महीनों में शुरू होने की उम्मीद है।

टेस्ला के भारतीय पोर्टफोलियो में वर्तमान में मॉडल Y इलेक्ट्रिक SUV 2 कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है।

मानक रियर-व्हील ड्राइव (RWD) वर्जन की कीमत 59.89 लाख रुपये है, जबकि लॉन्ग रेंज RWD वेरिएंट की 67.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।