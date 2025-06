अमेरिका में Tesla RoboTaxi सर्विस शुरू, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने खुद किया ऐलान

नई दिल्ली। Tesla RoboTaxi की सर्विस शुरू हो चुकी है, जिसका ऐलान खुद Tesla CEO Elon Musk ने पोस्ट करके किया। इस टैक्सी की शुरुआत ऑस्टिन में हुई है और इसकी पहले सफर की कीमत 4.20 अमेरिकी डॉलर (करीब 364 रुपये) है।

यह एक बिना ड्राइवर की टैक्सी है। Tesla Robotaxi में Full Self-Driving (FSD) टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिसकी मदद से यह टैक्सी बिना ड्राइवर के चलती है। ऑस्टिन में रविवार की सुबह इसकी शुरुआत की गई, जिसके बाद सड़कों पर कई जगह पर ये टैक्सी सरपट दौड़ती नजर आईं। इसमें कोई ड्राइवर नहीं था, जिसकी वजह से इन टैक्सियों ने कई लोगों को अट्रैक्ट किया है।

इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर (Electric Vehicle Maker) की तरफ से अभी इसके बारे में डिटेल्स में ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। इस दौरान कंपनी ने कई इंफ्लुएंसर को इनवाइट किया था और इसमें सफर करने को कहा गया।

Elon Musk ने किया ये पोस्ट

Super congratulations to the @Tesla_AI software & chip design teams on a successful @Robotaxi launch!!

Culmination of a decade of hard work.

Both the AI chip and software teams were built from scratch within Tesla.

— Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2025