थाईलैंड की राजमाता सिरीकित का 93 साल की उम्र में निधन, PM चार्नविराकुल की आसियान यात्रा रद्द

Thailand’s Queen Mother Sirikit Has Died : थाईलैंड की राजमाता सिरीकित का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, जिन्होंने ग्रामीण गरीबों की मदद, पारंपरिक शिल्पकला के संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी शाही परियोजनाओं का पर्यवेक्षण किया था। शाही घरेलू ब्यूरो ने कहा कि राजमाता सिरीकित का बैंकॉक के एक अस्पताल में निधन हो गया। 17 अक्टूबर से वह रक्त संक्रमण से पीड़ित थीं, लेकिन उनकी चिकित्सा टीम के प्रयासों के बावजूद उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ।

जानकारी के अनुसार, थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल ने राज्य की राजमाता सिरीकित के निधन के कारण शनिवार को आसियान शिखर सम्मेलन से पहले मलेशिया की अपनी यात्रा रद्द कर दी है। माना जा रहा है कि वह कंबोडिया के साथ युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर करने से भी चूक जाएं, जिसके साक्षी इस सप्ताहांत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प होंगे। थाई सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि इस बात पर चर्चा होगी कि युद्धविराम समारोह को कैसे आगे बढ़ाया जाए तथा प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल द्वारा अपनी यात्रा रद्द करने के बाद क्या कोई अन्य अधिकारी समझौते पर हस्ताक्षर करेगा।

कौन थी थाईलैंड की राजमाता सिरीकित?

राजमाता सिरीकित हाल के वर्षों में गिरते स्वास्थ्य के कारण सार्वजनिक जीवन से काफ़ी हद तक अनुपस्थित रहीं। इससे पहले उनके पति, राजा भूमिबोल अदुल्यादेज का अक्टूबर 2016 में निधन हो गया था। उनके 88वें जन्मदिन पर राजमहल द्वारा जारी की गई तस्वीरों में उनके पुत्र, राजा महा वजीरालोंगकोर्न और अन्य राजपरिवार के सदस्य चुलालोंगकोर्न अस्पताल में राजमाता से मिलने गए, जहाँ उनकी दीर्घकालिक देखभाल हो रही थी। हालांकि, अपने दिवंगत पति और पुत्र के प्रभाव में सिरीकित अपने आप में प्रिय और प्रभावशाली थीं।

थाईलैंड भर में घरों, दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों पर उनकी तस्वीर लगाई गई और 12 अगस्त को उनके जन्मदिन को मातृ दिवस के रूप में मनाया गया। उनकी गतिविधियों में कंबोडियाई शरणार्थियों की मदद करने से लेकर देश के कभी हरे-भरे जंगलों को विनाश से बचाने तक शामिल थे। देश के पिछले दशकों के राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान, जैसे-जैसे समाज में राजशाही की भूमिका की जाँच-पड़ताल बढ़ती गई, वैसे-वैसे रानी की भूमिका की भी जाँच-पड़ताल होती गई।

दो सैन्य अधिग्रहणों और कई दौर के खूनी सड़क विरोध प्रदर्शनों से उत्पन्न उथल-पुथल के दौरान पर्दे के पीछे से उनके प्रभाव की कहानियाँ प्रचलित थीं। और जब उन्होंने पुलिस के साथ एक झड़प में मारे गए एक प्रदर्शनकारी के अंतिम संस्कार में सार्वजनिक रूप से भाग लिया, तो कई लोगों ने इसे राजनीतिक विभाजन में उनके पक्ष लेने का संकेत माना।

सिरिकित कितियाकारा का जन्म 12 अगस्त, 1932 को बैंकॉक के एक धनी, कुलीन परिवार में हुआ था, जिस वर्ष निरंकुश राजतंत्र की जगह संवैधानिक व्यवस्था ने ले ली थी। उनके माता-पिता दोनों वर्तमान चक्री राजवंश के पूर्ववर्ती राजाओं के रिश्तेदार थे। उन्होंने युद्धकालीन बैंकॉक में पढ़ाई की, जो मित्र देशों के हवाई हमलों का निशाना था, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने राजनयिक पिता के साथ फ्रांस चली गईं, जहाँ उन्होंने राजदूत के रूप में कार्य किया।

16 साल की उम्र में, पेरिस में उनकी मुलाकात थाईलैंड के नव-राजा से हुई, जहाँ वे संगीत और भाषाओं का अध्ययन कर रही थीं। भूमिबोल की एक लगभग घातक कार दुर्घटना के बाद उनकी दोस्ती परवान चढ़ी और भूमिबोल उनकी देखभाल के लिए स्विट्जरलैंड चली गईं, जहाँ वे पढ़ाई कर रहे थे। राजा ने उन्हें कविताओं से प्रभावित किया और “आई ड्रीम ऑफ यू” शीर्षक से एक वाल्ट्ज की रचना की। दोनों ने 1950 में विवाह किया और उसी वर्ष बाद में एक राज्याभिषेक समारोह में दोनों ने “सियामी (थाई) लोगों के लाभ और सुख के लिए धर्मपूर्वक शासन करने” की शपथ ली। दंपति के चार बच्चे हुए: वर्तमान राजा महा वजीरालोंगकोर्न, और राजकुमारियाँ उबोलरत्ना, सिरिंधोर्न और चुलाभोर्न।

अपने शुरुआती वैवाहिक जीवन में, थाई राजघराने सद्भावना दूत के रूप में दुनिया भर में घूमते रहे और विश्व नेताओं के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए। लेकिन 1970 के दशक के आरंभ तक, राजा और रानी अपनी अधिकांश ऊर्जा थाईलैंड की घरेलू समस्याओं, जिनमें ग्रामीण गरीबी, पहाड़ी जनजातियों में अफीम की लत और कम्युनिस्ट विद्रोह शामिल थे, को सुलझाने में लगाने लगे।

हर साल, यह जोड़ा ग्रामीण इलाकों में घूमता था और 500 से ज़्यादा शाही, धार्मिक और राजकीय समारोहों में भी हिस्सा लेता था। रानी, ​​जो एक बेहतरीन पोशाक और खरीदारी की शौकीन थीं, उन्हें पहाड़ियों पर चढ़ना और उन गंदे गाँवों में जाना भी बहुत पसंद था जहाँ बड़ी उम्र की महिलाएँ उन्हें “बेटी” कहती थीं।

हज़ारों लोगों ने वैवाहिक झगड़ों से लेकर गंभीर बीमारियों तक, अपनी समस्याएँ उनके सामने रखीं, और रानी और उनके सहायकों ने कई समस्याओं का व्यक्तिगत रूप से समाधान किया। जबकि बैंकॉक में कुछ लोग महल के षड्यंत्रों और उनकी विलासितापूर्ण जीवनशैली में उनकी संलिप्तता के बारे में गपशप करते रहे, ग्रामीण इलाकों में उनकी लोकप्रियता बनी रही।

“ग्रामीण इलाकों के लोगों और बैंकॉक के अमीर, तथाकथित सभ्य लोगों के बीच गलतफहमियाँ पैदा होती हैं। ग्रामीण थाईलैंड के लोग कहते हैं कि उनकी उपेक्षा की जाती है, और हम दूरदराज के इलाकों में उनके साथ रहकर इस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं,” उन्होंने 1979 में एसोसिएटेड प्रेस को दिए एक साक्षात्कार में कहा था। पूरे थाईलैंड में शाही विकास परियोजनाएँ स्थापित की गईं, जिनमें से कुछ की शुरुआत और देखरेख सीधे रानी ने की।

गरीब ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने और लुप्त होती शिल्पकला को संरक्षित करने के लिए, रानी ने 1976 में सपोर्ट नामक एक संस्था की स्थापना की, जिसने हजारों ग्रामीणों को रेशम बुनाई, आभूषण निर्माण, चित्रकला, चीनी मिट्टी की चीज़ें और अन्य पारंपरिक शिल्पकलाओं का प्रशिक्षण दिया है। कभी-कभी “ग्रीन क्वीन” के नाम से प्रसिद्ध, उन्होंने लुप्तप्राय समुद्री कछुओं को बचाने के लिए वन्यजीव प्रजनन केंद्र, “खुले चिड़ियाघर” और हैचरी भी स्थापित कीं।

