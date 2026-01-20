माँ बनैलिया शक्तिपीठ की 35वीं वार्षिकोत्सव शोभायात्रा धूमधाम से संपन्न
पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: —नगर पालिका परिषद नौतनवा स्थित शक्तिपीठ माँ बनैलिया मंदिर से रविवार को 35वीं वार्षिकोत्सव के अवसर पर निकाली गई भव्य शोभायात्रा श्रद्धा और उत्साह के बीच सम्पन्न हुई। शोभायात्रा मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर गांधी चौक, सरदार शहीद भगत सिंह चौक, हनुमान चौक, पुरानी नौतनवा, अटल चौक, घंटाघर, सरदार शहीद भगत सिंह चौक तथा खनुवा चौराहा होते हुए पुनः मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई।
शोभायात्रा के मार्ग को आकर्षक व स्वच्छ बनाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी की अगुवाई में पूरी साफ–सफाई कराई गई तथा चुनाकली से सड़कों को सजाया गया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष ने भक्तों को प्रसाद वितरित कर सेवाभाव का परिचय दिया।
पूरी शोभायात्रा के दौरान भक्ति गीतों, ढोल-नगाड़ों और माँ बनैलिया के जयकारों से संपूर्ण नगर भक्तिमय हो उठा। मां बनैलिया की मुख्य झांकी के अलावा भगवान शिव–पार्वती, राधा–कृष्ण की झांकियां तथा भगवान शिव के तांडव नृत्य ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों की विशाल सहभागिता ने शोभायात्रा को और अधिक भव्य बना दिया।
इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी संदीप कुमार सरोज, सभासद धर्मात्मा जायसवाल, अनिल मद्धेशिया, संजय पाठक, अनिल जायसवाल, सुरेंद्र बहादुर जायसवाल, अशोक रौनियार, संजय मौर्या, विशाल जायसवाल, अमित यादव, राकेश जायसवाल, राहुल दूबे, अभय कुमार, दुर्गेश कुमार, सहित राजकुमार गौड़, उमेश मणि, विजय उपाध्याय, प्रमोद पाठक, दिनेश मणि त्रिपाठी, सुनील कुमार गौड़, नितेश त्रिपाठी आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
शोभायात्रा के सफल आयोजन से नगर में धार्मिक उत्साह एवं आस्था का अद्भुत वातावरण परिलक्षित हुआ।