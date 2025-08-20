दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी का है गुजरात से कनेक्शन, जानें क्यों घटना को दिया अंजाम?

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Delhi CM Rekha Gupta) पर एक युवक ने हमला कर दिया है। ये घटना तब हुई जब वे सीएम आवास में जनसुनवाई कर रही थीं। जनसुनवाई के दौरान आरोपी ने सीएम को कुछ कागज दिए। इसके बाद वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा। आरोप है कि इसी दौरान उसने मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। इसके साथ ही अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया।

शुरुआती जानकारी में सामने आया था कि हमलावर ने सीएम को थप्पड़ मारा था, हालांकि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा (Delhi BJP President Virendra Sachdeva) ने इस तरह के दावों का खंडन किया है। उन्होंने साफ किया कि सुनवाई के दौरान उस व्यक्ति ने उन पर हमला किया। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी की पहचान राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया (Rajesh Bhai Khimji Bhai Sakaria) के रूप में हुई है।

जानें हमला करने वाले आरोपी के बारे में?

शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि दिल्ली सीएम पर हमला करने वाला आरोपी राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया (Rajesh Bhai Khimji Bhai Sakaria) गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी का एक रिश्तेदार जेल में है, जिसकी रिहाई की मांग को लेकर वह याचिका लेकर दिल्ली सीएम के पास आया था।

आरोपी दिल्ली पुलिस की हिरासत में

फिलहाल आरोपी को दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने हिरासत में ले लिया है। साथ ही कहा है कि आरोपी के इरादों का पता लगाने के लिए उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। इतना ही नहीं दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने आरोपी के तरफ से दी गई जानकारी की पुष्टि के लिए गुजरात पुलिस (Gujarat Police) से भी संपर्क किया है।